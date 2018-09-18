Александр Моор обсудил готовность Тюменской области к сезону отопления

17 сентября на заседании президиума правительства Тюменской области, организованным Александром Моором, замглавы региона Вячаслав Вахрин отчитался о подготовке жилищного коммунального хозяйства к отопительному сезону. В частности, на 13 сентября к зимнему периоду готовы 98% объектов жилфонда и 96% объектов коммунального хозяйства. В целом, все работы проходят в плановом режиме. Полная готовность систем отопления зафиксирована в одиннадцати муниципальных образованиях региона.
Запланированные ремонтные работы завершатся до начала отопительного сезона. Запасы твердого и жидкого топлива для труднодоступных районов муниципалитета сформированы с превышением нормы. Как отмечает Вячеслав Вахрин, регионы области могут начинать отопительный сезон, не дожидаясь снижения температуры до 8 градусов, в течение пяти суток.
Губернатор Тюменской области Александр Моор задал вопрос врио мера Тюмени Руслану Кухаруку о начале отопительного сезона в столице области. Как сообщил врио главы администрации Тюмени, отопительный сезон в областной столице стартует после окончания работ на сетях по улицам Монтажников-Широтная и Таврическая. По предварительным данным, строительство улиц завершится к 21 сентября.