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Александр Моор обсудил готовность Тюменской области к сезону отопления

18 сентября 2018, 09:00
17 сентября состоялось заседание президиума правительства Тюменской области, под руководством губернатора Александра Моора. В рамках заседания был рассмотрен вопрос о подготовке ЖКХ региона к отопительному сезону.

17 сентября на заседании президиума правительства Тюменской области, организованным Александром Моором, замглавы региона Вячаслав Вахрин отчитался о подготовке жилищного коммунального хозяйства к отопительному сезону. В частности, на 13 сентября к зимнему периоду готовы 98% объектов жилфонда и 96% объектов коммунального хозяйства. В целом, все работы проходят в плановом режиме. Полная готовность систем отопления зафиксирована в одиннадцати муниципальных образованиях региона.

Запланированные ремонтные работы завершатся до начала отопительного сезона. Запасы твердого и жидкого топлива для труднодоступных районов муниципалитета сформированы с превышением нормы. Как отмечает Вячеслав Вахрин, регионы области могут начинать отопительный сезон, не дожидаясь снижения температуры до 8 градусов, в течение пяти суток.

Губернатор Тюменской области Александр Моор задал вопрос врио мера Тюмени Руслану Кухаруку о начале отопительного сезона в столице области. Как сообщил врио главы администрации Тюмени, отопительный сезон в областной столице стартует после окончания работ на сетях по улицам Монтажников-Широтная и Таврическая. По предварительным данным, строительство улиц завершится к 21 сентября.

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