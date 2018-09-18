Александр Моор обсудил готовность Тюменской области к сезону отопления

17 сентября на заседании президиума правительства Тюменской области, организованным Александром Моором, замглавы региона Вячаслав Вахрин отчитался о подготовке жилищного коммунального хозяйства к отопительному сезону. В частности, на 13 сентября к зимнему периоду готовы 98% объектов жилфонда и 96% объектов коммунального хозяйства. В целом, все работы проходят в плановом режиме. Полная готовность систем отопления зафиксирована в одиннадцати муниципальных образованиях региона.