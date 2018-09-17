Жители Тюмени смогут стать актерами сразу в двух фильмах

18 и 19 сентября в Тюменском мультицентре «Моя территория» пройдет кастинг на роли в двух короткометражных фильмах.
На картину «Привет, дневник», созданную по мотивам рассказа двух 15–летних подростков Карины Сагитовой и Елизаветты Приходько (о девочке-подростке, которая дает себе ровно три дня, чтобы вновь обрести смысл жизни) , требуются дети 13–17 лет и женщины 30–40 лет на роль их мам.
А для фильма «Ты выглядишь хорошо» (о жизни и проблемах подросткового возраста) приглашаются два 2 молодых человека и две девушки от 22–27 лет.
Первым заданием кастинга будет прочитать стих Романа Сефа «Слёзы».