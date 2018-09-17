Жители Тюмени смогут стать актерами сразу в двух фильмах

На картину «Привет, дневник», созданную по мотивам рассказа двух 15–летних подростков Карины Сагитовой и Елизаветты Приходько (о девочке-подростке, которая дает себе ровно три дня, чтобы вновь обрести смысл жизни) , требуются дети 13–17 лет и женщины 30–40 лет на роль их мам.