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Жители Тюмени смогут стать актерами сразу в двух фильмах

17 сентября 2018, 09:40
18 и 19 сентября в Тюмени состоится кастинг на роль в двух короткометражных фильмах: «Привет дневник» и «Ты выглядишь хорошо», по мотивам рассказа двух 15–летних подростков Карины Сагитовой и Елизаветты Приходько.
Сюжет
Тюмень

18 и 19 сентября в Тюменском мультицентре «Моя территория» пройдет кастинг на роли в двух короткометражных фильмах.

На картину «Привет, дневник», созданную по мотивам рассказа двух 15–летних подростков Карины Сагитовой и Елизаветты Приходько (о девочке-подростке, которая дает себе ровно три дня, чтобы вновь обрести смысл жизни) , требуются дети 13–17 лет и женщины 30–40 лет на роль их мам.

А для фильма «Ты выглядишь хорошо» (о жизни и проблемах подросткового возраста) приглашаются два 2 молодых человека и две девушки от 22–27 лет.

Первым заданием кастинга будет прочитать стих Романа Сефа «Слёзы».

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