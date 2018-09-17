В Тюмени презентовали жилой район «Айвазовский»

Место для ЖК «Айвазовский» выбиралось очень тщательно, чтобы это не был центр, забитый пробками, и не окраина без инфраструктуры – чтобы место было привлекательно со всех точек зрения. И оно было найдено – левый берег Туры между улицами Алебашевская и Мельникайте. Если посмотреть на карту города, то жилой район «Айвазовский» находится в географическом центре Тюмени.