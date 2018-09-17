В Тюмени презентовали жилой район «Айвазовский»

В Тюменском Драматическом театре состоялась презентация нового жилого комплекса. Узнать тайну проекта пришли представители банковской сферы, видные предприниматели, блогеры, журналисты и сотрудники агентств недвижимости – всего более 800 человек.
Живой музыкой гостей встречал джазовый бэнд, а в холле их ждали выставка картин, фотозоны и возможность порисовать на огромном холсте.
Первый звонок – и холл опустел - гостям не терпелось поскорее узнать подробности. После завораживающего выступления танцевального коллектива, слово взяла генеральный директор ГК «ЭНКО» Елена Низамова. Она рассказала о том, каких высот достигла компания, а также о проектах, построенных компанией, высоком качестве черновой отделки, о мероприятиях.
Группа компаний ЭНКО - это энергия созидания. Потому что мы не просто строим жилье или как сейчас модно говорить – территорию для жизни. Мы создаем действительно счастливую жизнь для наших клиентов, вдыхая свою энергию в каждую деталь проекта. Итак, дамы и господа, мы начинаем презентацию нашего проекта с большой буквы «А».генеральный директор ГК «ЭНКО» Елена Низамова
На экране появился логотип и название проекта. Жилой район Айвазовский! Тайна была раскрыта!
После этого на сцену вышла Валентина Волокитина, заместитель директора по стратегическому развитию.
После того, как отгремели аплодисменты, Валентина рассказала о главных особенностях ЖК «Айвазовский»: дома переменной этажности, напоминающие марины с картин великого художника, двор без машин и взрослые деревья вокруг, водный канал, парк, три вида фонтанов – это то, что появится в жилом районе уже к моменту ввода первой очереди. Особое внимание компания уделила архитектуре проекта:
- В Айвазовском мы делаем разные фасады: в кирпиче, в фактурной штукатурке, где-то отделываем керамогранитом. У нас нет раздражающих цветов и резких контрастов. И мы используем классические приемы, так как архитектура столетней давности больше соответствует природе, чем современная.
Место для ЖК «Айвазовский» выбиралось очень тщательно, чтобы это не был центр, забитый пробками, и не окраина без инфраструктуры – чтобы место было привлекательно со всех точек зрения. И оно было найдено – левый берег Туры между улицами Алебашевская и Мельникайте. Если посмотреть на карту города, то жилой район «Айвазовский» находится в географическом центре Тюмени.
О технических особенностях комплекса рассказал заместитель генерального директора по строительству Роман Демчук.
Мы будем строить дома в Айвазовском в каркасно-монолитном исполнении с заполнением из керамзитоблоков. Отсутствие несущих стен внутри квартиры дает простор для перепланировки и позволит сконструировать пространство по своему вкусу и потребностям.
Затем слово взял Андрей Скосырский, директор по продажам ГК «ЭНКО». Он рассказал об особенностях квартир и разнообразии планировок:
- Мы приготовили три вида студий, 9 типов однокомнатных, 13 типов двухкомнатных, 11 типов трёхкомнатных, 3 типа четырехкомнатных и даже 6 типов двухуровневых квартир. Террасы – это изюминка квартир в «Айвазовском». В квартирах будет выход на собственную террасу. Помимо эстетической ценности в таких квартирах есть и неоспоримое практическое преимущество —границы квартиры расширяются от 16 до 60 кв. м. Терассы будут даже в некоторых однокомнатных квартирах.
Андрей Скосырский рассказал и о других особенностях: высота потолка 2,7 м, окна с заниженным подоконником (60 см), большие гардеробные, спальни с отдельным санузлом, просторные кухни-гостиные.
Узнать подробности о новом жилом районе, посмотреть планировки и ознакомиться с ценами можно на сайте этоайвазовский.рф
Застройщик: ООО «ЭНКО ИНВЕСТ», проектная декларация размещена на сайте enco72.ru