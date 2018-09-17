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Тюменка вошла в десятку самых красивых девушек Playboy

17 сентября 2018, 07:00
Студентка–эколог тюменского вуза Лидия Понамарева вошла в финальную десятку «самых горячих девушек» по версии журнала Playboy. Она поборется за звание «Девушка года Playboy-2018».
Сюжет
Тюмень

За право украсить обложку зимнего номера журнала Playboy и получить титул «Девушка года Playboy-2018» соревнуются девушки со всей страны. На первом этапе участницы высылали свои фотографии в журнал. Тюменская студентка Лидия Пономарева после первого этапа конкурса вошла в десятку «самых горячих девушек».

Она учится эколога, читает мировую классику, катается на лошади и занимается волонтерством. У Лидии Пономаревой уже есть одна победа в конкурсе красоты, она стала «Самой уникальной невестой Тюмени».

Следующим этапом соревнований станет участие в профессиональной фотоссесии. 28 октября жюри будет решать, кто из девушек одержит победу в этом конкурсе и станет «Девушка года Playboy-2018».

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#Новости#Конкурс красоты#Тюмень#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
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