Тюменка вошла в десятку самых красивых девушек Playboy

За право украсить обложку зимнего номера журнала Playboy и получить титул «Девушка года Playboy-2018» соревнуются девушки со всей страны. На первом этапе участницы высылали свои фотографии в журнал. Тюменская студентка Лидия Пономарева после первого этапа конкурса вошла в десятку «самых горячих девушек».