Тюменка вошла в десятку самых красивых девушек Playboy

За право украсить обложку зимнего номера журнала Playboy и получить титул «Девушка года Playboy-2018» соревнуются девушки со всей страны. На первом этапе участницы высылали свои фотографии в журнал. Тюменская студентка Лидия Пономарева после первого этапа конкурса вошла в десятку «самых горячих девушек».
Она учится эколога, читает мировую классику, катается на лошади и занимается волонтерством. У Лидии Пономаревой уже есть одна победа в конкурсе красоты, она стала «Самой уникальной невестой Тюмени».
Следующим этапом соревнований станет участие в профессиональной фотоссесии. 28 октября жюри будет решать, кто из девушек одержит победу в этом конкурсе и станет «Девушка года Playboy-2018».