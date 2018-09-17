Судить Черепанова за нарушения проведения митингов будут после апелляции

После вручения протокола об административном нарушении 15 августа Александр Черепанов снова вышел на митинг против пенсионной реформы. Власти не дали разрешения на проведение акции в запланированном коммунистами месте, сославшись на то, что в это же время там пройдет другое мероприятие. И вновь против Черепанова возбудили административное дело за нарушение установленного порядка организации и проведения митинга. Уже повторное.