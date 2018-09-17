Судить Черепанова за нарушения проведения митингов будут после апелляции

За нарушение правил проведения митинга против пенсионной реформы 20 июля суд назначил Черепанову штраф в 11 тысяч рублей. 19 сентября Тюменский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу коммуниста, который не согласился с вердиктом.
Если апелляционный суд оставит прежнее решение суда первой инстанции без изменений, то 25 сентября Александр Черепанов предстанет перед судом за повторное нарушение правил проведения митингов. Это грозит ему штрафом до 300 тысяч рублей или арестом до 30 суток.
После вручения протокола об административном нарушении 15 августа Александр Черепанов снова вышел на митинг против пенсионной реформы. Власти не дали разрешения на проведение акции в запланированном коммунистами месте, сославшись на то, что в это же время там пройдет другое мероприятие. И вновь против Черепанова возбудили административное дело за нарушение установленного порядка организации и проведения митинга. Уже повторное.
5 сентября РКПРП устроили пикет напротив областной Думы, где проходило заседание комитета по социальной политике, и ожидалось рассмотрение законопроекта по пенсионной реформе. К началу заседания часть пикетчиков прошла в здание. Перед депутатами выступил Александр Черепанов, где в жесткой форме озвучил требования коммунистов против повышения пенсионного возраста. После мероприятия сотрудники полиции составили в отношении лидера РКПРП протокол.
По словам Александра Черепанова, возбуждение административного производства его не пугает, 20 сентября он с группой товарищей вновь собирается пикетировать областную Думу.