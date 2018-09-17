Преподаватель из Тюмени ответит в суде за получение взяток

Направлено в суд уголовное дело о получении взяток в крупном размере ассистентом Тюменского индустриального университета. Преподаватель работает на кафедре транспорта углеводородных ресурсов опорного вуза. Он предлагал студентам заочного отделения приобрести у него курсовые работы. Цена зависела от предмета и желаемой оценки и варьировалась от 1 000 до 3 000 рублей.
Данный вид деятельности осуществляется с 2016 года. Благодаря купленным исследовательским работам, преподаватель допускал студентов к экзаменам. Действовала также мотивирующая шкала: при заказе 10 работ, староста получал курсовую бесплатно.
Общая сумма взяток за весь период составила 363 000 рублей. В схеме принимали участие 7 групп вуза, деньги переводились на карточный счет другого преподавателя, который на данный момент обвиняется в пособничестве в мошенничестве. Все лица следствия признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
4 студента — старост групп, с помощью которых собирались деньги, признаны виновными и оштрафованы на суммы от 25 000 до 200 000 рублей.
Пресс-служба прокуратуры Тюменской области устанавливает личности остальных студентов, давших взятку. Их ждет привлечение к уголовной ответственности.