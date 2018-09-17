Преподаватель из Тюмени ответит в суде за получение взяток

Направлено в суд уголовное дело о получении взяток в крупном размере ассистентом Тюменского индустриального университета. Преподаватель работает на кафедре транспорта углеводородных ресурсов опорного вуза. Он предлагал студентам заочного отделения приобрести у него курсовые работы. Цена зависела от предмета и желаемой оценки и варьировалась от 1 000 до 3 000 рублей.