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Элла Памфилова отрицает обвинения в фальсификациях на выборах в Приморье

17 сентября 2018, 17:43
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отрицает обвинения в фальсификации на избирательных участках в Уссурийске. По информации коммунистов Приморского края, это позволило кандидату от правящей партии победить на выборах главы региона.

Обвинение, что в Уссурийске на нескольких участках 100% явка и 100% голосование за одного из кандидатов, — это вполне объяснимо: там нет никаких злоупотреблений. Это очень маленькие участки, это суда, это голосование судоходное, пояснила в эфире одного из телеканалов глава ЦИК РФ.

В Приморском крае разгорелся скандал, связанный с прошедшими 16 сентября выборами губернатора. В частности, после обработки 50% протоколов Ищенко (кандидат от КПРФ) набрал 51,5% голосов избирателей, а Тарасенко (кандидат от партии «Единая Россия») — 45,8%. Однако после подсчета 99% лидерство перехватил Тарасенко (49,02%), а результат Ищенко составил 48,56%.

Между тем глава ЦИК РФ заявила, что Центризбирком страны берет паузу до 19 сентября в связи с необходимостью изучения обращений на выборах в Приморском крае.

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#Новости#ЦИК#Фальсификации#Выборы губернатора#Пермский край#Александр Мязин#Политика
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