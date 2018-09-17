Элла Памфилова отрицает обвинения в фальсификациях на выборах в Приморье

Обвинение, что в Уссурийске на нескольких участках 100% явка и 100% голосование за одного из кандидатов, — это вполне объяснимо: там нет никаких злоупотреблений. Это очень маленькие участки, это суда, это голосование судоходное, пояснила в эфире одного из телеканалов глава ЦИК РФ.