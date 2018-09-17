Элла Памфилова отрицает обвинения в фальсификациях на выборах в Приморье

Обвинение, что в Уссурийске на нескольких участках 100% явка и 100% голосование за одного из кандидатов, — это вполне объяснимо: там нет никаких злоупотреблений. Это очень маленькие участки, это суда, это голосование судоходное, пояснила в эфире одного из телеканалов глава ЦИК РФ.
В Приморском крае разгорелся скандал, связанный с прошедшими 16 сентября выборами губернатора. В частности, после обработки 50% протоколов Ищенко (кандидат от КПРФ) набрал 51,5% голосов избирателей, а Тарасенко (кандидат от партии «Единая Россия») — 45,8%. Однако после подсчета 99% лидерство перехватил Тарасенко (49,02%), а результат Ищенко составил 48,56%.
Между тем глава ЦИК РФ заявила, что Центризбирком страны берет паузу до 19 сентября в связи с необходимостью изучения обращений на выборах в Приморском крае.