Экс-гендиректор Фонда жилищного строительства ЯНАО задержан по подозрению в коррупции

10 сентября сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по ЯНАО при содействии ямальского отдела РУ ФСБ по Тюменской области и прокуратуры округа, а также при силовой поддержке бойцов Росгвардии было проведено задержание бывшего гендиректора Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова. Как сообщают в окружном управлении Министерства внутренних дел, задержанный обвиняется в хищении бюджетных средств на сумму 400 млн рублей. Период совершения преступления совпадает с годами работы Калашникова в должности гендиректора ФЖС. Фонд реализует программы по переселению и обеспечению населения региона доступным жильем.