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Экс-гендиректор Фонда жилищного строительства ЯНАО задержан по подозрению в коррупции

17 сентября 2018, 22:24
Бывший гендиректор Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктор Калашников был задержан сотрудниками МВД. Ему предъявлено обвинение в хищении 400 млн рублей из бюджета области.
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ЯНАО

10 сентября сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по ЯНАО при содействии ямальского отдела РУ ФСБ по Тюменской области и прокуратуры округа, а также при силовой поддержке бойцов Росгвардии было проведено задержание бывшего гендиректора Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова. Как сообщают в окружном управлении Министерства внутренних дел, задержанный обвиняется в хищении бюджетных средств на сумму 400 млн рублей. Период совершения преступления совпадает с годами работы Калашникова в должности гендиректора ФЖС. Фонд реализует программы по переселению и обеспечению населения региона доступным жильем.

Виктору Калашникову предъявлено обвинение по двум статьям: «Присвоение и растраты» и «Злоупотребление полномочиями». По факту предъявленного обвинения и собранной доказательной базы, следственное управление УМВД по ЯНАО возбудило уголовное дело и арестовало подозреваемого.

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