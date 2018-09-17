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15 км тротуаров построят в Тюмени до конца 2018 году

17 сентября 2018, 17:40
В областной столице на улице Тимофея Чаркова строители продолжают прокладывать тротуар. Новая дорожка должна существенно облегчить проход горожан к новому ЖК на улице Судоремонтной.
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Тюмень

Всего здесь появится около 500 метров тротуаров и пешеходный переход. Ремонт осуществляется в соответствии с программой развития дорожной сети в Тюмени. В настоящее время дорожники закончили около 80% всех запланированных работ по тротуарам в городе.

На данный момент в областной столице 700 км тротуаров. Потребность в обустройстве новых и ремонте действующих составляет около 53 км ежегодно. За последние 2 года в Тюмени обустроено 30 км дорожек для пешеходов. В 2018 году запланировано строительство 15 км.

По словам специалистов, большая часть работ предусмотрено в новых районах города и в местах повышенной опасности передвижение пешеходов по проезжей части.

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#Новости#Тротуары#Тюмень#Александр Мязин#Город
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