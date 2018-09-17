15 км тротуаров построят в Тюмени до конца 2018 году

Всего здесь появится около 500 метров тротуаров и пешеходный переход. Ремонт осуществляется в соответствии с программой развития дорожной сети в Тюмени. В настоящее время дорожники закончили около 80% всех запланированных работ по тротуарам в городе.
На данный момент в областной столице 700 км тротуаров. Потребность в обустройстве новых и ремонте действующих составляет около 53 км ежегодно. За последние 2 года в Тюмени обустроено 30 км дорожек для пешеходов. В 2018 году запланировано строительство 15 км.
По словам специалистов, большая часть работ предусмотрено в новых районах города и в местах повышенной опасности передвижение пешеходов по проезжей части.