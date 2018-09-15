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Тюменцы предпочитают быстрые смартфоны от корейских и китайских компаний

15 сентября 2018, 11:00
Жители Тюменской области все чаще покупают смартфоны с поддержкой скоростного доступа и Интернет. Около 2/3 всех реализованных телефонов имели поддержку 4G.

Специалисты отмечают, что в общей доле продаж лидируют гаждеты корейских (около 36%) и китайских компаний (около 32%). Отмечается, что в УрФО самыми активными покупателями смартфонов являются жители Свердловской области, далее идет Тюменская область, ХМАО и Челябинская область.

Около 1/3 телефонов были оформлены в кредит. Отмечается, что пик покупок новых дивайсов приходится на субботу, далее идут пятница и воскресенье.

В России покупатели мобильных гаждетов предпочитают модели с экраном до 5,5 дюйма и ценой до 15 000 рублей. По итогам 2017 года Продажи смартфонов в РФ выросли на 6% и составили 28,4 миллиона аппаратов. В денежном выражении рынок смартфонов вырос на 17,3% — за прошлый год ритейлеры продали мобильных устройств на 386 миллиардов рублей.

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#Новости#Телефоны#Тюменская область#Покупка-продажа#Александр Мязин#Экономика
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