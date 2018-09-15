Тюменцы предпочитают быстрые смартфоны от корейских и китайских компаний

Специалисты отмечают, что в общей доле продаж лидируют гаждеты корейских (около 36%) и китайских компаний (около 32%). Отмечается, что в УрФО самыми активными покупателями смартфонов являются жители Свердловской области, далее идет Тюменская область, ХМАО и Челябинская область.
Около 1/3 телефонов были оформлены в кредит. Отмечается, что пик покупок новых дивайсов приходится на субботу, далее идут пятница и воскресенье.
В России покупатели мобильных гаждетов предпочитают модели с экраном до 5,5 дюйма и ценой до 15 000 рублей. По итогам 2017 года Продажи смартфонов в РФ выросли на 6% и составили 28,4 миллиона аппаратов. В денежном выражении рынок смартфонов вырос на 17,3% — за прошлый год ритейлеры продали мобильных устройств на 386 миллиардов рублей.