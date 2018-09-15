Тюменцы предпочитают быстрые смартфоны от корейских и китайских компаний

В России покупатели мобильных гаждетов предпочитают модели с экраном до 5,5 дюйма и ценой до 15 000 рублей. По итогам 2017 года Продажи смартфонов в РФ выросли на 6% и составили 28,4 миллиона аппаратов. В денежном выражении рынок смартфонов вырос на 17,3% — за прошлый год ритейлеры продали мобильных устройств на 386 миллиардов рублей.