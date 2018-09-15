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3,5 млн рублей выделено на внедорожник Volkswagen Teramont для МСЧ в Тюмени

15 сентября 2018, 12:18
В 2018 году будет осуществлена поставка автомобиля Volkswagen Teramont. Максимальная цена контракта составляет 3 514 000 рубля.

Заказчик аукциона — АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник». Аукцион размещен на официальном сайте госзакупок. Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 13 сентября по 2 октября 2018 года. Заседание комиссии по определению подрядчика пройдет 10 октября в 11:00.

Исполнитель обязан в срок до 31 октября 2018 произвести поставку нового автомобиля Volkswagen Teramont или эквивалент с количеством мест: 6 пассажирских 1 водительское, бензиновым двигателем VR6 FSI мощностью 280 л/с (206 кВт), автоматической 8 ступенчатой трансмиссией, легкосплавными дисками «Prisma» 8 J x 18, шины – 245/60 R18, обивкой сидений искусственной кожей V-Tex, адаптивным круиз-контролем и аудиосистемой Composition Media.

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