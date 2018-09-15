3,5 млн рублей выделено на внедорожник Volkswagen Teramont для МСЧ в Тюмени

Заказчик аукциона — АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник». Аукцион размещен на официальном сайте госзакупок. Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 13 сентября по 2 октября 2018 года. Заседание комиссии по определению подрядчика пройдет 10 октября в 11:00.