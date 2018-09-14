Жители Тюмени смогут пройти бесплатное обследование на рак

Такие заболевания, как рак гортани и глотки не занимают лидирующего положения среди онкозаболеваний. Наша задача —обратить внимание людей на то, чтобы при первом подозрении на онкопатологию человек мог обратиться к специалистам,рассказала Наталья Логинова, заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области.