Жители Тюмени смогут пройти бесплатное обследование на рак

Это первый опыт Тюменской области в проведении подобного рода мероприятий.
Бесплатное обследование жители Тюмени смогут пройти с 17 по 20 сентября в четырех местных поликлинниках с 15 до 20 часов.
Желающих пройти диагностику 17 сентября принимает поликлиника №17, 18 сентября — поликлиника №5. 19 сентября диагностику ведет поликлиника №3, 20 сентября — поликлиника №1. Адрес регистрации не важен.
Прием будут вести такие специалисты, как хирург, лор, дерматолог,онколог, стоматолог. А также проводится флюорография и маммография.
Итогом мероприятия станет мобильная лаборатория, которая откроется 21 сентября в ТРЦ «Кристалл». В ней дополнительно можно будет пройти тест на ВИЧ. Жители других городов также смогут пройти обследование.
Такие заболевания, как рак гортани и глотки не занимают лидирующего положения среди онкозаболеваний. Наша задача —обратить внимание людей на то, чтобы при первом подозрении на онкопатологию человек мог обратиться к специалистам,рассказала Наталья Логинова, заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области.
По статистическим данным ежегодно в мире 600 000 пациентам диагностируют «рак головы и шеи». Больше половины случаев с летальным исходом и причина тому, что 66% из них диагностируют на последних стадиях болезни. При своевременном обнаружении, соответствующем лечении, пациенту бы удалось избежать страшных последствий.