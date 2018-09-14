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Жители Тюмени смогут пройти бесплатное обследование на рак

14 сентября 2018, 17:10
С 17 по 20 сентября обследование тюменцев будут проводить местные поликлинники в рамках IV ежегодной Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи.
Сюжет
Тюмень

Это первый опыт Тюменской области в проведении подобного рода мероприятий.

Бесплатное обследование жители Тюмени смогут пройти с 17 по 20 сентября в четырех местных поликлинниках с 15 до 20 часов.

Желающих пройти диагностику 17 сентября принимает поликлиника №17, 18 сентября — поликлиника №5. 19 сентября диагностику ведет поликлиника №3, 20 сентября — поликлиника №1. Адрес регистрации не важен.

Прием будут вести такие специалисты, как хирург, лор, дерматолог,онколог, стоматолог. А также проводится флюорография и маммография.

Итогом мероприятия станет мобильная лаборатория, которая откроется 21 сентября в ТРЦ «Кристалл». В ней дополнительно можно будет пройти тест на ВИЧ. Жители других городов также смогут пройти обследование.

Такие заболевания, как рак гортани и глотки не занимают лидирующего положения среди онкозаболеваний. Наша задача —обратить внимание людей на то, чтобы при первом подозрении на онкопатологию человек мог обратиться к специалистам,рассказала Наталья Логинова, заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области.

По статистическим данным ежегодно в мире 600 000 пациентам диагностируют «рак головы и шеи». Больше половины случаев с летальным исходом и причина тому, что 66% из них диагностируют на последних стадиях болезни. При своевременном обнаружении, соответствующем лечении, пациенту бы удалось избежать страшных последствий.

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#Новости#Онкологические заболевания#Ранняя диагностика#Диагностика#Тюмень#Евгения Полякова#Общество
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