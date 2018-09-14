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Выходные под лозунгом свободы. Где отдохнуть?

14 сентября 2018, 18:11
15 сентября отмечается Всемирный день демократии. Предлагаем вам два выходных посвятить народовластию!
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1. Всероссийский день бега «Кросс нации»

15 сентября в Тюмени пройдет Всероссийский день бега - «Кросс нации».

Торжественная церемония открытия состоится в 10:45 на Центральной площади у правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45).

В день соревнований регистрация проводиться не будет! Если вы не зарегистрировались заранее, сможете лишь поддержать бегунов.

Центр города будет перекрыт с 10.45 -15.00. Планируйте свой маршрут заранее.

10.00 – 10.45 - распределение участников по стартовым карманам;

10.45 – 11.00 - официальная церемония открытия;

11.05 - старт забега на 400 м среди воспитанников детских садов;

11.08 - старт VIP-забега на 1 км;

11.10 - 11.16 - старт забега на 1 км (мальчики 2009 г.р. и младше, девочки 2009 г.р. и младше);

11.16 - старт массового забега для всех желающих на 1,5 км;

11.55 - старт на 4 км (девушки 1999 г.р. и младше, юноши 1999 г.р. и младше, женщины 1998 г.р. и старше, мужчины 1998 г.р. и старше);

12.05 - старт на 12 км (мужчины 1998 г.р. и старше);

12.25 - старт на 8 км (юноши 1999 г.р. и младше, женщины 1998 г.р. и старше);

12.40 - старт на 6 км (девушки 1999 г.р. и младше);

13.00 - 14.00 - церемония награждения победителей и призеров.

2. Автобусная экскурсия в «Музей Григория Распутина»

15 сентября в 9.30 «Тюменское музейно-просветительское объединение» организует поездку-экскурсию в село Покровское «Неизвестный Распутин».

История этого человека сыграла, возможно, роковую роль в судьбе нашей страны. "Если погибну я, погибнет вся Россия", - сказал Распутин, а через 2 месяца произошла Февральская революция 1917 года.

Любители истории посетят первый частный музей Григория Распутина, в котором находятся личные вещи его семьи: посуда, мебель, иконы, подлинный наличник с уничтоженного распутинского дома, уникальные фотографии с дарственными надписями, личные записки и письма.

Стоимость поездки 750 рублей.

3. Театры открывают новый сезон

Театр - не это ли отражение самых свободных мыслей в любую эпоху. Недаром власти борются с режиссёрами и драматургами.

Театр "Ангажемент" покажет юбилейное представление «ЮБИЛЕЙ...ИЛИ ВСЕ, ЧТО УГОДНО!».

15 сентября в 18.00. Стоимость 500 рублей.

Тюменский драмтеатр покажет спектакль «Молодость».

15 и 16 сентября в 18.00. Стоимость от 161 до 1000 рублей.

Новый сезон в «Космосе» стартует с мероприятия «Театр/». Зрителям предлагают настоящий театральный нон-стоп до глубокой ночи.

15 сентября в 17.00. Вход свободный, 2 платных спектакля - 300-400 рублей.

4. THAT SOUND SESSION

Любителям музыкальной свободы. Где, как не на танцполе, можно почувствовать истинную свободу.

Электронный жанр музыки nu-disco объединяет в себе типичные элементы яркости и саунд-стилистики 70-х и 80-х годов вкупе со свойственной музыке моднейшей вседозволенностью нашего времени.

15 Сентября в 23:00 в Доме печати. Вход свободный.

5. Кино со смыслом

Российский фильм-драма о семейных ценностях и воспитании, редкий фильм на отечественном экране. Как воспитать свободного целеустремленного человека? Смотрите в эти выходные в кино фильм "Временные трудности". Режиссер: Михаил Расходников.

#Демократия#Афиша#Тюменская область#Тюмень#Юрий Норицын
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