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Стратегию озеленения Тюмени до 2040 года распланируют с помощью горожан

14 сентября 2018, 19:40
Улучшение экологической обстановки в Тюмени является одной из важных проблем администрации города. По словам чиновников, в растущем городе жизнь должна оставаться комфортной, а городские пространства зеленее.

В настоящее время в городе планируется разработать стратегию озеленения областной столицы до 2040 года. Ожидается, что в формировании документа примут участие общественные организации и горожане.

Отмечается, что в Тюмени в этом году высаживается больше деревьев, чем в предыдущие.

По словам информации замглавы городской администрации, в 2019 году ожидается посадка 9 000 деревьев. Подобный объем работ является беспрецедентным для города.

В администрации поощряют местные ТСЖ и УК, оказывающие содействие в планах по озеленению городской среды. Некоторые товарищества в 2018 году уже высадили более 100 деревьев. Среди ТСЖ «МЖК-1» посадили 157 саженцев, «3 микрорайон №1» - 480 зеленых насаждений. Из управляющих компаний города в лидерах «Престиж и К» с 427 новыми деревьями.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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