Стратегию озеленения Тюмени до 2040 года распланируют с помощью горожан

В администрации поощряют местные ТСЖ и УК, оказывающие содействие в планах по озеленению городской среды. Некоторые товарищества в 2018 году уже высадили более 100 деревьев. Среди ТСЖ «МЖК-1» посадили 157 саженцев, «3 микрорайон №1» - 480 зеленых насаждений. Из управляющих компаний города в лидерах «Престиж и К» с 427 новыми деревьями.