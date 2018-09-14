Стратегию озеленения Тюмени до 2040 года распланируют с помощью горожан

В настоящее время в городе планируется разработать стратегию озеленения областной столицы до 2040 года. Ожидается, что в формировании документа примут участие общественные организации и горожане.
Отмечается, что в Тюмени в этом году высаживается больше деревьев, чем в предыдущие.
По словам информации замглавы городской администрации, в 2019 году ожидается посадка 9 000 деревьев. Подобный объем работ является беспрецедентным для города.
В администрации поощряют местные ТСЖ и УК, оказывающие содействие в планах по озеленению городской среды. Некоторые товарищества в 2018 году уже высадили более 100 деревьев. Среди ТСЖ «МЖК-1» посадили 157 саженцев, «3 микрорайон №1» - 480 зеленых насаждений. Из управляющих компаний города в лидерах «Престиж и К» с 427 новыми деревьями.