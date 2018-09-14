Итоги 9 сентября: тюменцы стали больше голосовать за оппозицию

Ни у кого не было сомнений, что Степан Киричук легко получит кресло в гордуме. Общественник Александр Шемякин вспоминает, что Киричука тюменцы прекрасно помнят, в кабинет к главе города мог попасть любой желающий без волокиты. «Может, много не было, что сейчас, но и такого бардака и коррупции не было», - рассказал общественник.