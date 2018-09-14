Итоги 9 сентября: тюменцы стали больше голосовать за оппозицию

На фоне последних политических событий изменилось процентное соотношение голосов избирателей, на некоторых участках шла ожесточенная борьба, а итог решался несколькими десятками бюллетеней. Что из себя представляет седьмой созыв гордумы – в материале «Нашего города».
9 сентября, в единый день голосования, избирались депутаты Тюменской городской Думы VII созыва. Пять лет назад, в 2013 году, использовалась другая система территориального деления избирательных округов, и действующие депутаты уже не смогли в полной мере задействовать свой электорат на выборах в этом году.
По данным сайта избирательной комиссии Тюменской области, результаты голосования по единому избирательному округу следующие:
|Партия
|2013 год
Лидер списка - партия «Единая Россия» потеряла 16.55% голосов избирателей. При этом другие политические партии получили на 5-8% голосов больше, чем в 2013 году.
Падение рейтинга «Единой России», по мнению депутата шестого созыва Юрия Безборода, объясняется продолжающимся курсом государственной политики: проведение непопулярной пенсионный реформы, рост НДС.
Люди на себе ощущают падение уровня доходов. В тяжелые времена растет популярность популистов и демагогов, поэтому ЛДПР и КПРФ получили новые голоса.Юрий Безбородов
По одномандатным округам перевес остается у «Единой России». Члены партии взяли 22 места в городском парламенте. ЛДПР – 2 мандата, в меньшинстве - «Справедливая Россия» и КПРФ, у них по одному мандату.
Сюрпризом стало возвращение экс-мэра Тюмени, сенатора, члена «Единой России» Степана Киричука. Летом стало известно о его уходе из Совета Федерации и намерении баллотироваться на выборах в городскую Думу.
Ни у кого не было сомнений, что Степан Киричук легко получит кресло в гордуме. Общественник Александр Шемякин вспоминает, что Киричука тюменцы прекрасно помнят, в кабинет к главе города мог попасть любой желающий без волокиты. «Может, много не было, что сейчас, но и такого бардака и коррупции не было», - рассказал общественник.
С учетом всенародного признания заслуг бывшего главы его поддержали жители 10-го округа, отдав 3 950 голосов из 8 151.
Фракцию КПРФ в парламенте представил действующий депутат по одномандатному округу Александр Чепик, набрав 2317 голоса. Его соперник по округу №14 Владимир Сбитнев уступил конкуренту 139 голосов.
Александр Чепик в разговоре с корреспондентом похвалил конкурентов Ремезову и Сбитнева. Отметил у последнего системный подход к ведению кампании. Победу он объяснил пятилетним стажем работы на округе и опытом двух избирательных кампаний в качестве кандидата.
Я вообще удивлен, что кто-то голосует за "Единую Россию". Эти 30%, вероятно, и есть чиновники и те, кто боится падения режима. В ближайшем будущем сама "Единая Россия" станет оппозицией.Александр Чепик
Соратник по партии, избранный депутат от КПРФ Сергей Пыхалов позитивно оценивает результаты КПРФ по сравнению с 2013 годом, но считает, что это не предел: «Мы сохранили количество своих мандатов в Думе. Увеличили процент голосов. Но, хотелось бы лучше. Надежду на победу подавали кандидаты Аршак Саградян - 8 округ, Любовь Тихомирова - 17 округ, Александр Моргун - 2 округ».
Не оправдал надежд и Динар Абукин, депутат от КПРФ шестого созыва. В этом году, к удивлению многих, он потерял свой мандат. Одной из причин проигрыша на выборах стали внутренние противоречия в КПРФ. Так, официальным кандидатом от партии по 15-у округу шел Виктор Ремешевский. С ним и пришлось делить электорат Динару Абукину, который заявился на выборы в статусе самовыдвиженца.
Избирательные кампании в Тюмени не стали ярким событием. На фоне выборов губернатора, думские и вовсе практически не попадали в повестку региональных СМИ. За редким исключением. У кандидата Антона Чупрунова от 22 округа несколько раз уничтожали дорогостоящие агитационные конструкции. Листовки и плакаты кандидатов редко задерживались дольше одного дня на том месте, куда их приклеили: они либо срывались, либо портились краской или режущими предметами. Активность была замечена со стороны кандидатов ото всех партий.
Постоянно сама проводила расклейку своих листовок. Не знаю, была ли я для кого-то серьезным конкурентом, но по каким-то причинам мои листовки постоянно зачищали, поэтому приходилось регулярно их обновлять.кандидат от ЛДПР Ольга Зумарева.
Предвыборную борьбу так же вели четыре независимых кандидата от общественного объединения «Новая Тюмень», для которых участие стало дебютом. В совокупности им удалось набрать 4 084 голоса.
Независимый кандидат от 22 округа Антон Чупрунов на вопрос о том, будет ли учувствовать в следующих выборах, ответил: "Это была наша первая попытка, в следующий раз мы обойдём своих соперников".
Интересным остается тот факт, что количество испорченных бюллетеней выросло на 1.5% и составило примерно 11 797. Говорит ли это о росте протестных настроений в городе и увеличении влияния несистемной оппозиции, которая активно продвигает идею бойкота выборов или порчи бюллетеня?
По мнению блогера Виктора Егорова, эти выборы не повлияют на вектор политики городского парламента.
Ничего и нигде "Единая Россия" не потеряла, ни по качеству, ни по количеству. Все оппозиционные кандидаты были с ней согласованны. Независимые кандидаты не прошли. Факт того, что увеличилось количество испорченных бюллетеней, говорит о появлении усталости людей от режима и накоплении напряжения.Виктор Егоров