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Число застройщиков-банкротов в России выросло за год в 2,39 раза

14 сентября 2018, 21:10
По данным Единого реестра застройщиков РФ, в сентябре 2018 года в стране увеличилось количество строительных организаций-банкротов до 358. Объемы незавершенного строительства составил 9 300 000 квадратных метров.

Сообщается, что Минэкономразвития РФ отметили тяжелое положение в строительной отрасли страны. В частности с сентября 2017 по сентябрь 2018 года в 2,39 раза выросло количество застройщиков вошедших в процедуру банкротства.

В настоящее время у СУ-155 в стадии заморозки находятся 882 000 кв. м жилья, в Urban Group 880 000 кв. м.

Большинство несостоятельных застройщиков приходится на Москву Московскую область (около 37% всего незавершенного строительства). Далее идет Краснодарский край (6,8%).

Специалисты отмечают, что в ближайшее время коллапс строительного рынка в стране будет только нарастать.

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