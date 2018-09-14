Число застройщиков-банкротов в России выросло за год в 2,39 раза

Сообщается, что Минэкономразвития РФ отметили тяжелое положение в строительной отрасли страны. В частности с сентября 2017 по сентябрь 2018 года в 2,39 раза выросло количество застройщиков вошедших в процедуру банкротства.
В настоящее время у СУ-155 в стадии заморозки находятся 882 000 кв. м жилья, в Urban Group 880 000 кв. м.
Большинство несостоятельных застройщиков приходится на Москву Московскую область (около 37% всего незавершенного строительства). Далее идет Краснодарский край (6,8%).
Специалисты отмечают, что в ближайшее время коллапс строительного рынка в стране будет только нарастать.