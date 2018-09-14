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67% тюменских родителей выбирают комфортную школьную форму для ребенка

14 сентября 2018, 20:10
Тюменские родители выбирают для своих детей более комфортную школьную форму. По информации Роспотребнадзора, около 67% опрошенных горожан обращают внимание на данный критерий.
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Тюмень

Около 11% респондентов оценивают безопасность формы, а 10% тюменцев важен внешний вид новой одежды для школьников. Около 4% важна невысокая цена и доступность. Между тем только 8% опрошенных обращают внимание на ярлыки, которые дают рекомендации по уходу за школьной формой. Специалисты ведомства советуют родителям подбирать одежду для школьников из натуральных тканей: хлопка и льна. Это обеспечивает качество и экологичность формы.

Синтетика способствует накоплению статического электричества, однако подобные ткани «держат» форму одежды, что обеспечивает комфортное прилегание к телу, легкость ухода, высокая прочность для активных школьников.

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#Новости#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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