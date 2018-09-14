67% тюменских родителей выбирают комфортную школьную форму для ребенка

Около 11% респондентов оценивают безопасность формы, а 10% тюменцев важен внешний вид новой одежды для школьников. Около 4% важна невысокая цена и доступность. Между тем только 8% опрошенных обращают внимание на ярлыки, которые дают рекомендации по уходу за школьной формой. Специалисты ведомства советуют родителям подбирать одежду для школьников из натуральных тканей: хлопка и льна. Это обеспечивает качество и экологичность формы.