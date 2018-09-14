200 человек пострадало на производстве в Тюменской области

С января текущего года в регионе на производстве пострадало более 200 человек. Все несчастные случаи произошли в рабочее время. Одним из последних инцидентов стало происшествие на электромеханическом заводе. В начале августа рабочий предприятия вел подготовительные работы на высоте третьего этажа. В результате срыва кронштейна вентиляционного крепления, конструкция упала на сотрудника, в результате чего им получена тяжелая травма. Обстоятельства произошедшего расследует трудовая инспекция.