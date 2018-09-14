200 человек пострадало на производстве в Тюменской области

С января текущего года в регионе на производстве пострадало более 200 человек. Все несчастные случаи произошли в рабочее время. Одним из последних инцидентов стало происшествие на электромеханическом заводе. В начале августа рабочий предприятия вел подготовительные работы на высоте третьего этажа. В результате срыва кронштейна вентиляционного крепления, конструкция упала на сотрудника, в результате чего им получена тяжелая травма. Обстоятельства произошедшего расследует трудовая инспекция.
Среди причин несчастного случая — необеспечение работодателем безопасных условий труда. Кроме того, работодатель не известил в установленный законом срок о произошедшем несчастном случае. Сейчас трудовая инспекция принимает меры по привлечению работодателя к административной ответственности,поясняют в ведомстве.
В Тюмени это не первый случай производственных травм. В мае ветром снесло конструкцию для армирования плит. Она упала на строительную площадку, где находились рабочие. Наказание застройщика тоже должно было последовать.
Еще один случай, который произошел не так давно: на Антипинском НПЗ во время пожара пострадали двое монтажников.
В отделении социального страхования также пояснили, что не редко случаются чрезвычайные происшествия с летальным исходом. По данным статистики, с начала 2018 года было зафиксировано 5 смертей на рабочем месте. Это на три случая больше, чем в прошлом году.
Но в трудовой инспекции имеются данные о 10 погибших на производстве. Здесь дополнительно фиксируется информация и о тех людях, кто погиб в больнице.