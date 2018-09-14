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200 человек пострадало на производстве в Тюменской области

14 сентября 2018, 17:40
С января текущего года в регионе на производстве пострадало более 200 человек, десять из них — с летальным исходом.
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Тюмень

С января текущего года в регионе на производстве пострадало более 200 человек. Все несчастные случаи произошли в рабочее время. Одним из последних инцидентов стало происшествие на электромеханическом заводе. В начале августа рабочий предприятия вел подготовительные работы на высоте третьего этажа. В результате срыва кронштейна вентиляционного крепления, конструкция упала на сотрудника, в результате чего им получена тяжелая травма. Обстоятельства произошедшего расследует трудовая инспекция.

Среди причин несчастного случая — необеспечение работодателем безопасных условий труда. Кроме того, работодатель не известил в установленный законом срок о произошедшем несчастном случае. Сейчас трудовая инспекция принимает меры по привлечению работодателя к административной ответственности,поясняют в ведомстве.

В Тюмени это не первый случай производственных травм. В мае ветром снесло конструкцию для армирования плит. Она упала на строительную площадку, где находились рабочие. Наказание застройщика тоже должно было последовать.

Еще один случай, который произошел не так давно: на Антипинском НПЗ во время пожара пострадали двое монтажников.

В отделении социального страхования также пояснили, что не редко случаются чрезвычайные происшествия с летальным исходом. По данным статистики, с начала 2018 года было зафиксировано 5 смертей на рабочем месте. Это на три случая больше, чем в прошлом году.

Но в трудовой инспекции имеются данные о 10 погибших на производстве. Здесь дополнительно фиксируется информация и о тех людях, кто погиб в больнице.

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