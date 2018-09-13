Владельцы гаражей притормозили строительство улицы Николая Федорова в Тюмени

Сообщается, что начало сентября процедура изъятия гаражей для строительства улицы Николая Федорова еще не окончена. По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени необходимо выкупить еще два гаража. Их владельцы не согласны с выкупной ценой (около 400 000 рублей).
До конца 2018 года строители планируют обустроить 900 метров улицы от Широтной до гаражей. В 2019 году подрядчикам останется проложить еще 200 метров дороги.
Рядом с улицей Николая Федорова строится сквер Льва Ровнина. До конца осени 2018 года здесь планируют посадить около 500 деревьев и более 700 кустарников
До конца 2018 года тюменские дорожники должны проложить ливневки на 9 км автодорог и заменить верхний слой асфальта на 50 км трасс. Ожидается завершения работ над автомобильными развязками ТКАД. Завершающий участок кольцевой соединит Старый Тобольский тракт с автодорогой Тюмень — Боровский — Богандинский. Всего в работе около 5 километров дороги.