Владельцы гаражей притормозили строительство улицы Николая Федорова в Тюмени

Сообщается, что начало сентября процедура изъятия гаражей для строительства улицы Николая Федорова еще не окончена. По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени необходимо выкупить еще два гаража. Их владельцы не согласны с выкупной ценой (около 400 000 рублей).