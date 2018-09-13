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В России предложили запретить продажу сладостей, чипсов и гамбургеров детям до 14 лет

13 сентября 2018, 14:40
Депутат Госдумы Виталий Милонов отправил письмо главе Минздрава Веронике Скорцовой с требованием запретить продавать детям до 14 лет сладости, гамбургеры, чипсы, газированные напитки.

По мнению парламентария, производители и продавцы эти товаров «специально травят наших детей».

На шоколадных батончиках и на газировке нужно писать предупреждения об опасности, как на сигаретах. Например, показывать, как гниют зубы, если постоянно кушать такую гадость. Или каким жирдяем ты вырастешь, пояснил Виталий Милонов.

Также парламентарий заявил, что дети тратят карманные деньги, которые им дают родители, не на полезную еду и обеды в школе, а на «сахарную гадость», что в конечном итоге приводит к диатезу, отравлениям и сахарному диабету.

Ранее депутат Виталий Милонов предлагал нюхать людей в поисках геев, расстреливать наркоманов и спасать россиян от одержимости похотью.

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