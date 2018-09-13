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Тюменские знатоки завоевали серебро чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?»

13 сентября 2018, 11:10
В воскресенье, 9 сентября, на Кипре завершился чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?» среди любителей. Команда тюменца Вадима Тюшкевича заняла на турнире второе место.

Тюменцы отстали от победителей, тоже российской команды, всего на один взятый вопрос. Третье место в чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?» среди любителей заняла команда из Литвы.

Благодаря чемпионату мы приобрели опыт игры с командами самого высокого уровня. В качестве приза получили право на участие в отборочных играх в элитарный клуб, заявил Вадим Тюшкевич.

Участие в турнире приняли 38 команд из России, Швеции, Кипра, Мальты, Ирландии, Израиля, Белоруссии, Литвы и Украины. Ведущим стал магистр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова», Максим Поташев.

Победитель чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?» среди любителей получил право на участие в чемпионате мира среди профессионалов. Игра пройдет с 2 по 4 ноября в Ереване.

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