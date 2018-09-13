Тюменские знатоки завоевали серебро чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?»

Тюменцы отстали от победителей, тоже российской команды, всего на один взятый вопрос. Третье место в чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?» среди любителей заняла команда из Литвы.
Благодаря чемпионату мы приобрели опыт игры с командами самого высокого уровня. В качестве приза получили право на участие в отборочных играх в элитарный клуб, заявил Вадим Тюшкевич.
Участие в турнире приняли 38 команд из России, Швеции, Кипра, Мальты, Ирландии, Израиля, Белоруссии, Литвы и Украины. Ведущим стал магистр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова», Максим Поташев.
Победитель чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?» среди любителей получил право на участие в чемпионате мира среди профессионалов. Игра пройдет с 2 по 4 ноября в Ереване.