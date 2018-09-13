«Россети» провели комплексную проверку готовности сетей ЦФО к зиме

В ходе учений в качестве задания было аварийное нарушение энергоснабжения в Тверской, Тульской, Московской и Владимирской областях. Оно произошло вследствие прихода в ЦФО циклона, принесшего с собой снег и ледяной ветер с порывами до 25 метров в секунду. Мероприятия проходили совместно со Штабами по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ, МЧС РФ, Росавтодором, а также с территориальными сетевыми компаниями. В целом, было задействовано 117 бригад энергетиков (примерно 500 человек и 135 единиц техники).