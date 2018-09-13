«Россети» провели комплексную проверку готовности сетей ЦФО к зиме

Проверка прошла под руководством главы компании Павла Ливинского и заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрея Черезова.
Как написали «Новые известия», мероприятия были направлены на повышение эффективности мобилизации подразделений, в частности, межрегиональное маневрирование. Кроме этого, большое значение уделялось проверке скорости ликвидации аварий, оповещений населения о сроках устранения и быстрой наладке временных схем энергоснабжения для пользователей.
Как отметил Павел Ливинский, на зимний период 2017-2018 годов «Россетями» было отмечено уменьшение аварийности на 9%. Снижение разрывов в электроснабжении составило 19%. Среднее время восстановления сетей уменьшилось почти на час - до 2,8 часа. Ливинский не сомневается, что в текущем году, благодаря успешно проведенным учениям и подготовке, «Россети» улучшат эти показатели.
В ходе учений в качестве задания было аварийное нарушение энергоснабжения в Тверской, Тульской, Московской и Владимирской областях. Оно произошло вследствие прихода в ЦФО циклона, принесшего с собой снег и ледяной ветер с порывами до 25 метров в секунду. Мероприятия проходили совместно со Штабами по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ, МЧС РФ, Росавтодором, а также с территориальными сетевыми компаниями. В целом, было задействовано 117 бригад энергетиков (примерно 500 человек и 135 единиц техники).
По словам главного инженера компании «Россети» Дмитрия Гвоздева, все подразделения отлично справились с проверкой.