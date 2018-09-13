«Отправленного на пенсию» кота Бегемота вернули на работу в музей

Кот Бегемот появился в «Булгаковском Доме» 13 лет назад. Все эти годы он работает в музее. 1 августа 2018 год животное было похищено прямо на глазах у изумленных посетителей музея. Злоумышленницу попытались остановить, но она, проявив неслыханную для ее возраста ловкость, побежала по направлению к метро. Кот был обнаружен около театра Моссовета. Стражи правопорядка не смогли отыскать пенсионерку.