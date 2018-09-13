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«Отправленного на пенсию» кота Бегемота вернули на работу в музей

13 сентября 2018, 21:10
Утром 12 сентября несколько московских газет сообщили, что кот Бегемот из московского «Булгаковского дома» отправлен на пенсию. Уже через несколько часов директор музея-театра Николай Голубев заявил о недостоверности подобных слухов и подтвердил хорошее состояние здоровья животного.

Руководство театра заявило, что подобные публикации являются «злой шуткой». По его словам кот прошел обследование у ветеринара.

Кот Бегемот появился в «Булгаковском Доме» 13 лет назад. Все эти годы он работает в музее. 1 августа 2018 год животное было похищено прямо на глазах у изумленных посетителей музея. Злоумышленницу попытались остановить, но она, проявив неслыханную для ее возраста ловкость, побежала по направлению к метро. Кот был обнаружен около театра Моссовета. Стражи правопорядка не смогли отыскать пенсионерку.

Кот Бегемот - персонаж романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», один из подручных Воланда.

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#Новости#Музеи#Кот#Александр Мязин#Общество
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