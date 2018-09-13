Открылись продажи квартир в дизайн-квартале «МОЁ»

«Жизнь – это постоянное творчество. День за днем мы совершенствуем себя и влияем на окружение – воспитываем детей, заботимся о близких. И каждую минуту нам нужен источник вдохновения. Помните эту волну из новых идей и надежд, когда оказываешься в красивом городе, где ты еще не был? В дизайн-квартале «МОЁ» мы решили создать особый мир, где все будет радовать и подталкивать вас к новым свершениям. Это квартал нового поколения. С просторными евро-квартирами, современной архитектурой, ярким ландшафтом и концепцией для детей KINDER-INSIDE», – рассказал о проекте коммерческий директор 4D Development Александр Быков.