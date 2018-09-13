Открылись продажи квартир в дизайн-квартале «МОЁ»

Квартиры и территория дизайн-квартала «МОЁ» – настоящее произведение искусства, где каждая деталь и каждый метр стали частью стройной системы.
«Жизнь – это постоянное творчество. День за днем мы совершенствуем себя и влияем на окружение – воспитываем детей, заботимся о близких. И каждую минуту нам нужен источник вдохновения. Помните эту волну из новых идей и надежд, когда оказываешься в красивом городе, где ты еще не был? В дизайн-квартале «МОЁ» мы решили создать особый мир, где все будет радовать и подталкивать вас к новым свершениям. Это квартал нового поколения. С просторными евро-квартирами, современной архитектурой, ярким ландшафтом и концепцией для детей KINDER-INSIDE», – рассказал о проекте коммерческий директор 4D Development Александр Быков.
Дизайн-квартал «МОЁ» появится в восточной части города в трех минутах пешей ходьбы от гипермаркета «О’КЕЙ» на улице Широтной. Совсем рядом — три детских сада, большая школа и в скором времени появится Никольский сквер для пробежек. Добраться к центру города очень легко – с вводом моста на ул. Монтажников и строительства новых развязок пробки в этом районе остаются в прошлом.
Дизайн-квартал «МОЁ» – это два 24-этажных дома с большой парковкой и дворами, полностью закрытыми от машин. Стильный дизайн фасадов с многоуровневой подсветкой напоминает, скорее, о бизнес-классе. Всю визуальную концепцию комплекса с минималистичными интерьерами подъездов и потрясающими ландшафтами разработала ведущая дизайн-студия из Москвы.
Ощущение свободы и раскованности здесь начинается с планировок. В «МОЁ» не найти тесных студий: минимальная площадь квартиры – 51 м2, а остальные делятся на форматы 2+, 3+ и даже 4+ будет представлен застройщиком. Более двенадцати планировочных решений созданы под разные семьи с различными целями и увлечениями. Их общие черты – просторные кухни-гостиные, большие окна и уникальные лаунж-балконы квадратной формы, где можно с комфортом отдохнуть, любуясь пейзажем из окна.
«Каждая из квартир «МОЁ» – это чистая функциональность и удобство. Нет лишних метров. Нет длинных коридоров. Кроме базовых вариантов мы создали четыре экстра-формата, о которых мне хочется рассказывать с гордостью, ведь для Тюмени это новшество. Среди них – пентхаусы с высокими потолками и живописным видом с 24 этажа, а также двухуровневые «нью-йоркские» квартиры с отдельным входом с улицы и собственной террасой. В сочетании с общей концепцией квартала «МОЁ» они станут настоящим местом силы и творчества для их обладателей», – комментирует Александр Быков.
И, конечно, в первую очередь с заботой о детях, которые впитывают опыт каждого дня, как губка. Для них в дизайн-квартале «МОЁ» будет запущена особая программа KINDER-INSIDE. Это означает – «Дети внутри». Они никуда не едут и не идут, ведь всё для их развития будет на территории «МОЁ». Остается только выбрать: Монтессори-садик, логопед, уроки иностранного или основы фотографии.
Занятия найдутся не только для детей, но и для взрослых. Первые этажи домов – это 152 м2 зоны chill-out, поделенной на «творчество» и «спорт». В первой части – удобные классы для учебы, во второй – можно будет сходить в студию йоги, заняться экспресс-фитнесом, сыграть в теннис или шахматы. В теплый сезон в chill-out-зону превратятся и сами дворы – там можно заниматься на спортивных площадках и на сцене открытого амфитеатра.
Безопасности жизни и качеству материалов в дизайн-квартале уделено особое внимание. В «МОЁ» используются только сертифицированные строительные материалы. Все поставщики – признанные лидеры мирового рынка: Caparol, Ceresit, Rehau, Knauf. И кстати, – в «МОЁ» не применяется полистирол! Абсолютно все материалы отделки и утепления стен и перекрытий – паропроницаемые и негорючие.
Новый дизайн-квартал от 4D Development – это большие возможности, удивительная красота и постоянная забота. Больше за те же деньги - это МОЁ.
Продажи квартир в дизайн-квартале открыты. Строительство завершится в IV квартале 2019 года. Забронировать квартиру, узнать стоимость и получить консультацию можно по телефону +7 (3452) 288-319 или на сайте www.moe72.ru.
Застройщик «4D Development». 10 лет на высоком уровне.