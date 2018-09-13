Олимпийская чемпионка отказалась от кресла депутата Тюменской гордумы

График работы городского депутата требует высокой вовлеченности, а в связи с накалившейся международной обстановкой вокруг российского спорта, и биатлона в частности, федеральные коллеги ждут от меня активного участия в мероприятиях российского и международного уровня, а это значит, что я часто буду уезжать в длительные командировки и не смогу выполнять свои депутатские обязанности на 100%. А я человек ответственный, заявила Луиза Носкова.