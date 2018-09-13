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Олимпийская чемпионка отказалась от кресла депутата Тюменской гордумы

13 сентября 2018, 09:15
Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова отказалась от мандата депутата Тюменской городской думы из-за деятельности в Олимпийском совете региона и возросшей активности ОКР.
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Тюмень

Луиза Носкова поблагодарила избирателей за поддержку на выборах и пояснила, что ей будет сложно совмещать работу в городской Думе Тюмени и в Олимпийском комитете страны.

График работы городского депутата требует высокой вовлеченности, а в связи с накалившейся международной обстановкой вокруг российского спорта, и биатлона в частности, федеральные коллеги ждут от меня активного участия в мероприятиях российского и международного уровня, а это значит, что я часто буду уезжать в длительные командировки и не смогу выполнять свои депутатские обязанности на 100%. А я человек ответственный, заявила Луиза Носкова.

Также Олимпийская чемпионка добавила, что будет и дальше работать с партийными проектами, в частности, поддерживать проект «Детский спорт».

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