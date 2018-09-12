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Жители поселка Яр заметили ястреба около жилых домов

12 сентября 2018, 17:10
В поселке Яр Тюменской области местные жители заметили ястреба. По словам очевидцев птица осматривалась около одного из жилых домов.

В соцсетях тюменцы обсуждают фотографию ястреба, которого удалось заснять 11 сентября в поселке Яр. За 18 часов пост набрал более 33 000 просмотров и 52 комментария. Как предполагают местные жители, птица высматривала местных голубей.

У нас всю прошлую зиму самка фазана в сарае жила, кормили, но руками не трогали, весной улетела, прокомментировал инцидент один из пользователей сети.

В сентябре 2011 году жители областной столицы наблюдали, как ястреб ведет охоту на ворон и сорок в центре города. Через несколько дней птиц стало уже две и они не боялись появляться при большом скоплении людей.

На территории Сибири широкое распространение имеет ястреб-тетеревятник. Гнезда данные птицы предпочитают вить в лесу, состоящем из старых и высоких деревьев.

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#Новости#Тюменская область#Хищники#Александр Мязин#Общество
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