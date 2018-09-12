Жители поселка Яр заметили ястреба около жилых домов

В соцсетях тюменцы обсуждают фотографию ястреба, которого удалось заснять 11 сентября в поселке Яр. За 18 часов пост набрал более 33 000 просмотров и 52 комментария. Как предполагают местные жители, птица высматривала местных голубей.
У нас всю прошлую зиму самка фазана в сарае жила, кормили, но руками не трогали, весной улетела, прокомментировал инцидент один из пользователей сети.
В сентябре 2011 году жители областной столицы наблюдали, как ястреб ведет охоту на ворон и сорок в центре города. Через несколько дней птиц стало уже две и они не боялись появляться при большом скоплении людей.
На территории Сибири широкое распространение имеет ястреб-тетеревятник. Гнезда данные птицы предпочитают вить в лесу, состоящем из старых и высоких деревьев.