Ситуация в больнице "Водников": хуже было только при штурме Сталинграда

Наладить управление больницей ее главный врач Михаил Горбачев, судя по всему, даже не помышляет. Его работа на той же должности в Урае привела учреждение практически к краху. Отток лучших медицинских кадров из больницы стал причиной развала процесса оказания медицинских услуг. Последствия не заставили себя долго ждать, в больнице случилось ЧП. Ситуация зашла так далеко, что в нее вмешались окружные депутаты. И на заседании правительства Югры было принято решение о прекращении полномочий главного врача больницы Урая Михаила Горбачева. Выяснилось, что на протяжении трех лет во время процедуры диализа пациенты заразились инфекционной болезнью печени. В отношении работников больницы было заведено уголовное дело по статье «Халатность». Главврач покинул Урай, позже устроился на работу в тюменскую больницу "Водников".