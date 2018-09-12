Ситуация в больнице "Водников": хуже было только при штурме Сталинграда

Год назад коллектив врачей ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» (больница "Водников") направлял в адрес президента России Владимира Путина два письма, где подробно описывалось плачевное состояние клиники, низкая заработная плата, утечка кадров и игнорирование руководством Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) майских указов. Обращения к президенту РФ возымели действие, и в Тюмень приехала комиссия во главе с руководителем ФМБА России Владимиром Уйбой. Члены комиссии убедились в достоверности изложенной ситуации в учреждении и пообещали выделить средства на устранение прорех в оснащении больницы, повысить заработную плату медперсоналу. Был также уволен главный врач и ряд других руководителей медучреждения.
В конце августа этого года в адрес руководителя ФМБА России было направлено очередное письмо, подписанное заведующим хирургическим отделением этой больницы Виктором Петровым. В нем говорится о том, что больница теряет последние кадры, в учреждении остались только два заведующих отделениями, но и они собираются в сентябре писать заявления об уходе.
В настоящее время в больнице нет заместителя главного врача по лечебной части, нет заведующего поликлиникой, в которой осталось всего два терапевта, нет узких специалистов, окулист работает на полставки. Нет заведующего отделением терапии. Заявления об увольнении написали заведующий отделением реанимации и неврологии. Заведующий физиоотделением уволилась еще в марте.пишет в обращении заведующий хирургическим отделением Виктор Петров.
По мнению Петрова, сложившаяся ситуация связана с деструктивной кадровой политикой, которую проводит администрация больницы. Штат управляющего звена продолжает разрастаться. На место ушедших принимаются экономисты, бухгалтеры, кадровики. Однако медицинский состав постоянно уменьшается, якобы нет денег на выплату достойной заработной платы. Невыполнение плана ОМС за июль повлекло сокращение и до того мизерной заработной платы: было снято по 10-12 тысяч рублей. В результате, врачи, отработав полторы ставки, получили чуть больше 40 тысяч рублей.
Наладить управление больницей ее главный врач Михаил Горбачев, судя по всему, даже не помышляет. Его работа на той же должности в Урае привела учреждение практически к краху. Отток лучших медицинских кадров из больницы стал причиной развала процесса оказания медицинских услуг. Последствия не заставили себя долго ждать, в больнице случилось ЧП. Ситуация зашла так далеко, что в нее вмешались окружные депутаты. И на заседании правительства Югры было принято решение о прекращении полномочий главного врача больницы Урая Михаила Горбачева. Выяснилось, что на протяжении трех лет во время процедуры диализа пациенты заразились инфекционной болезнью печени. В отношении работников больницы было заведено уголовное дело по статье «Халатность». Главврач покинул Урай, позже устроился на работу в тюменскую больницу "Водников".
"В марте была принята система оплаты, в которой включены проценты начисления стимулирующей составляющей заработной платы, которая ни с кем не обсуждалась и не имеет реальной основы", - возмущен Виктор Петров. В Тюмени средняя заработная плата медработников составляет 41 тыс. руб. "Заработная плата врача в других стационарах составляет не менее 70 тыс. руб. Моя заработная плата за июль составила всего 42 тысячи», - продолжает врач.
Персоналу говорят, что бюджет больницы не позволяет повысить выплаты. Возникает вопрос, как рассчитывался бюджет, кто составлял штатное расписание? Сейчас главный врач и экономисты устанавливают завышенный план, что бы закрыть дыры в бюджете больницы.
«Но выполнение его нереально! Как так получилось, что при бюджете в 154 млн рублей в 2017 году моя заработная плата осталась прежней при бюджете 2018 года 206 млн рублей?», - комментирует ситуацию заведующий хирургическим отделением больницы "Водников".
Стоимость одного суточного дежурства едва достигает 3 тысяч. Врачи считают, что лучше сидеть дома, сделать все свои дела и отдать больнице эти деньги.
Руководители ФМБА России обещали закупку оборудования на 60 млн рублей, но воз и ныне там.
«Мы продолжаем возить пациентов на сломанных каталках, операционные инструменты пришли в полную негодность, а закупок не производится. Нам обещали новую эндоскопическую стойку и много другого для оснащения операционного блока и отделения. Но об этом разговоров не ведется. Потрескавшиеся стены в отделении не ремонтируются», - возмущается доктор медицинских наук Петров.
Сломался последний гастроскоп, износ 100%. Четвертое дежурство по экстренной хирургии проходит без ФГС. Врачи работают под сорванной ураганом крышей, хорошо, что не полностью, и пока потопа нет. Больница напоминает прифронтовой госпиталь где-то в районе Сталинграда. Не лучше ситуация и с рентгенкабинетом – пустые глазницы снятых дверей, завешанные клеенкой. За стенами помещения - груды строительного материала и мусора.
До сих пор не решился вопрос с буфетом. В проходе больницы продолжает торговать кулинария. Рядом ходят люди, вывозят трупы умерших пациентов.
Коллектив "Водников" предлагает составить новое обращение к Путину, но подписант обращения к Владимиру Уйбе считает его бесполезным. "Очередное письмо президенту не приведет ни к каким переменам и будет пустой тратой сил, нервов и времени", - считает Петров. Ситуация в "Водниках"стала кратно хуже, чем была во время декабрьского визита руководителя ФМБА России.