Штормовое предупреждение объявлено в Тюмени 13 и 14 сентября

14 сентября ночью ожидается небольшой дождь и до 1,1 мм осадков. В дневные часы в Тюмени будет преобладать западный и северо-западный ветер 8–13 м/с. Начиная с 11:00 и до 20:00 возможны порывы до 18 м/с. Температура ночью составит плюс 12-14 градусов, днем 18–20 градусов.