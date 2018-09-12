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Штормовое предупреждение объявлено в Тюмени 13 и 14 сентября

12 сентября 2018, 21:10
В областной столице 13 и 14 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. По информации метеорологов, наибольший пик неблагоприятных погодных условий ожидают тюменцев ближе около 17:00 14 сентября.
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Тюмень

По данным тюменских синоптиков, 13 сентября днем ожидается небольшой дождь, и западный ветер 7-12 м/с. Ночью возможны порывы до 14-18 м/с. Температур в вечернее время оставит +5 градусов, в дневные часы 18–20 градусов тепла.

14 сентября ночью ожидается небольшой дождь и до 1,1 мм осадков. В дневные часы в Тюмени будет преобладать западный и северо-западный ветер 8–13 м/с. Начиная с 11:00 и до 20:00 возможны порывы до 18 м/с. Температура ночью составит плюс 12-14 градусов, днем 18–20 градусов.

10 сентября МЧС по Тюменской области уже предупреждало жителей региона о возможных заморозках ночью 11 и 12 сентября.

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