Штормовое предупреждение объявлено в Тюмени 13 и 14 сентября

По данным тюменских синоптиков, 13 сентября днем ожидается небольшой дождь, и западный ветер 7-12 м/с. Ночью возможны порывы до 14-18 м/с. Температур в вечернее время оставит +5 градусов, в дневные часы 18–20 градусов тепла.
14 сентября ночью ожидается небольшой дождь и до 1,1 мм осадков. В дневные часы в Тюмени будет преобладать западный и северо-западный ветер 8–13 м/с. Начиная с 11:00 и до 20:00 возможны порывы до 18 м/с. Температура ночью составит плюс 12-14 градусов, днем 18–20 градусов.
10 сентября МЧС по Тюменской области уже предупреждало жителей региона о возможных заморозках ночью 11 и 12 сентября.