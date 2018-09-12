Российская юношеская сборная по дзюдо обыграла японцев в напряженном поединке

Турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано прошел 12 сентября во Владивостоке. Россияне одержали напряженную победу над родоначальниками дзюдо японцами.
В состав команды вошли 8 юношей и 8 девушек. После проведения 16 встреч счет на табло был 8:8. По правилам, в такой ситуации бросают жребий, чтобы выбрать какая категория повторит поединок. Выбор пал на тяжелый вес.
В золотом поединке встретились Иосиф Симин с японцем Соме, которому россиянин проиграл в основном турнире. На повторном поединке Симин совершил сенсацию и заставвил соперника каптиулировать.
Сборная России одержала победу со счетом 9:8. Кубок чемпионам вручил президент России Владимир Путин.