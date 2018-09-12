Ремонт стал испытанием для тюменцев на улице Республики, Мира и Карла Маркса

По словам тюменцев, ремонт начался в конце августа. Строители демонтировали крыльцо, а на его месте появились деревянные ступеньки. Около жилых домов уже неделю разрыты ямы, однако в последнее время местные жители ремонтных бригад не видели.
Собственники написали жалобу в жилищную инспекцию, пока ждали ответ обратились к местным журналистам и строители обратили внимание на проблему. По словам руководителя подрядной организации, на данный момент рабочие должны сделать скат для колясок и перебрать ступеньки, чтобы пенсионерам было легче подниматься на крыльцо.
Аналогичная ситуация и у соседнего подъезда, однако подрядчики уже пообещали что закончат все работы к концу сентября.
Тоже самое на Мира, Карла Маркса. Мало того из подъезда не вылезешь и не заедешь на коляске, носим все на руках, без воды два месяца, сидим, прокомментировала подобную ситуацию подписчица тюменского паблика.