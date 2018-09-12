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Ремонт стал испытанием для тюменцев на улице Республики, Мира и Карла Маркса

12 сентября 2018, 16:40
В областной столице на улице Республики, 94 текущий ремонт для жителей многоквартирного дома превратился в испытание. Мамы с колясками не могут спуститься без помощи прохожих, а пенсионеры сходить в магазин.
Сюжет
Тюмень

По словам тюменцев, ремонт начался в конце августа. Строители демонтировали крыльцо, а на его месте появились деревянные ступеньки. Около жилых домов уже неделю разрыты ямы, однако в последнее время местные жители ремонтных бригад не видели.

Собственники написали жалобу в жилищную инспекцию, пока ждали ответ обратились к местным журналистам и строители обратили внимание на проблему. По словам руководителя подрядной организации, на данный момент рабочие должны сделать скат для колясок и перебрать ступеньки, чтобы пенсионерам было легче подниматься на крыльцо.

Аналогичная ситуация и у соседнего подъезда, однако подрядчики уже пообещали что закончат все работы к концу сентября.

Тоже самое на Мира, Карла Маркса. Мало того из подъезда не вылезешь и не заедешь на коляске, носим все на руках, без воды два месяца, сидим, прокомментировала подобную ситуацию подписчица тюменского паблика.

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