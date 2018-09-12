Приезд нового руководителя СКР по Тюменской области ожидается 13 сентября

28 августа, указом президента РФ В.В. Путина, руководитель СУ СКР по Тюменской области Михаил Богинский стал главой СУ СКР по Свердловской области, а Александр Кубляков начальник СУ СКР по Тверской области назначен в Тюмень.
Из биографии нового Александра Кублякова, известно, что был гособвинителем в деле Бориса Березовского, Леонида Невзлина (первый в истории России заочно приговоренный к пожизненному заключению). На посту начальника следственного комитета в Твери являлся организатором возбуждения уголовных дел против высоко должностных сотрудников полиции и полковника регионального СКР (пойманного на взятке). А также уголовные дела заводились на
С 2013 года Кубляков работал начальником Тверского следственного управления СКР. В Твери Кубляков запомнился рядом уголовных дел, возбужденных против высокопоставленных сотрудников полиции и даже полковника областного СКР, пойманного на взятке, а также следствием против руководства «Тверской генерации» (теплоснабжающая компания Твери). «При нем властям удалось отжать „Тверскую генерацию“. По обвинению СК экс-руководство компании год отсидело в СИЗО (закончился предельный срок заключения под стражей на время следствия. — Прим. ред.). Еще были уголовные дела против замминистра экономразвития Ильина, экс-министра здравоохранения Жидковой.