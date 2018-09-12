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Приезд нового руководителя СКР по Тюменской области ожидается 13 сентября

12 сентября 2018, 08:20
28 августа В.В. Путин назначил новым руководителем СУ СКР по Тюменской области, бывшего начальника СКР по Тверской области Александра Кублякова. Его прибытие в Тюмень ожидается 13 сентября.
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Тюмень

28 августа, указом президента РФ В.В. Путина, руководитель СУ СКР по Тюменской области Михаил Богинский стал главой СУ СКР по Свердловской области, а Александр Кубляков начальник СУ СКР по Тверской области назначен в Тюмень.

Из биографии нового Александра Кублякова, известно, что был гособвинителем в деле Бориса Березовского, Леонида Невзлина (первый в истории России заочно приговоренный к пожизненному заключению). На посту начальника следственного комитета в Твери являлся организатором возбуждения уголовных дел против высоко должностных сотрудников полиции и полковника регионального СКР (пойманного на взятке). А также уголовные дела заводились на

С 2013 года Кубляков работал начальником Тверского следственного управления СКР. В Твери Кубляков запомнился рядом уголовных дел, возбужденных против высокопоставленных сотрудников полиции и даже полковника областного СКР, пойманного на взятке, а также следствием против руководства «Тверской генерации» (теплоснабжающая компания Твери). «При нем властям удалось отжать „Тверскую генерацию“. По обвинению СК экс-руководство компании год отсидело в СИЗО (закончился предельный срок заключения под стражей на время следствия. — Прим. ред.). Еще были уголовные дела против замминистра экономразвития Ильина, экс-министра здравоохранения Жидковой.

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