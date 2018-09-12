Приезд нового руководителя СКР по Тюменской области ожидается 13 сентября

С 2013 года Кубляков работал начальником Тверского следственного управления СКР. В Твери Кубляков запомнился рядом уголовных дел, возбужденных против высокопоставленных сотрудников полиции и даже полковника областного СКР, пойманного на взятке, а также следствием против руководства «Тверской генерации» (теплоснабжающая компания Твери). «При нем властям удалось отжать „Тверскую генерацию“. По обвинению СК экс-руководство компании год отсидело в СИЗО (закончился предельный срок заключения под стражей на время следствия. — Прим. ред.). Еще были уголовные дела против замминистра экономразвития Ильина, экс-министра здравоохранения Жидковой.