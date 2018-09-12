Из ТРЦ «Магеллан» эвакуировали около ста человек

«12 сентября в бизнес центре «Магеллан» прошла учебная эвакуация, она была согласована с МЧС. Такие учения проходят 2 раза в год», – комментирует ситуацию маркетолог многофункционального комплекса "Магеллан" Ольга Клочкова. По ее данным, были эвакуированы сотрудники офисного здания, это не коснулось торгового центра и гостиницы. При эвакуации здание покинули около 4000 сотрудников различных компаний, расположенных на десяти этажах. Ольга Клочкова отметила, что администрация компании была готова дать любые комментарии на месте и вовремя эвакуации.