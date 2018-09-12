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Из ТРЦ «Магеллан» эвакуировали около ста человек

12 сентября 2018, 17:55
В областной столицы 12 сентября из ТРЦ «Магеллан» эвакуировали около ста человек. Фотографии стоящих у входа в торговый центр тюменцев появились в соцсетях.
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Тюмень

По информации ГУ МЧС по Тюменской области, мероприятие было учебной тревогой. Но службы экстренного реагирования в ней не участвовали.

Руководители ТЦ на данный момент времени не отвечают на телефонные звонки журналистов.

Эксперты отмечают, что после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Тюменской области прошли массовые проверки безопасности торговых центров, а также учебные тревоги. Специалисты провели дополнительные проверки работы муниципальных учреждений и объектов с большим скоплением людей.

В частности в 5 детских садах Тюмени (№1, №132, №172, №12, № 39) муниципальные власти выделили 5 млн рублей на замену эвакуационных выходов. Работы должны быть выполнены до декабря 2018 года.

ОБНОВЛЕНИЕ:

«12 сентября в бизнес центре «Магеллан» прошла учебная эвакуация, она была согласована с МЧС. Такие учения проходят 2 раза в год», – комментирует ситуацию маркетолог многофункционального комплекса "Магеллан" Ольга Клочкова. По ее данным, были эвакуированы сотрудники офисного здания, это не коснулось торгового центра и гостиницы. При эвакуации здание покинули около 4000 сотрудников различных компаний, расположенных на десяти этажах. Ольга Клочкова отметила, что администрация компании была готова дать любые комментарии на месте и вовремя эвакуации.

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#Новости#Эвакуация#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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