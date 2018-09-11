Тюменский таксист поборется за 3 млн рублей в шоу «Открытый микрофон»

Тюменец Игорь Еговцев работает таксистом уже несколько лет и чуть более двух лет пробует свои силы в жанре стендап. По словам тюменского таксиста, он участвовал в кастингах «Открытый микрофон» несколько раз, но не смог пройти отборочный тур. В 2018 году ему это удалось, и он смог выступить на федеральном канале ТНТ.