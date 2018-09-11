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Тюменский таксист поборется за 3 млн рублей в шоу «Открытый микрофон»

11 сентября 2018, 09:40
Тюменский таксист Игорь Еговцев прошел отборочный тур стендап–шоу «Открытый микрофон» и попал в команду к Руслану Белому.
Сюжет
Тюмень

Тюменец Игорь Еговцев работает таксистом уже несколько лет и чуть более двух лет пробует свои силы в жанре стендап. По словам тюменского таксиста, он участвовал в кастингах «Открытый микрофон» несколько раз, но не смог пройти отборочный тур. В 2018 году ему это удалось, и он смог выступить на федеральном канале ТНТ.

В своем выступлении таксист шутил про работу, жену, бытовые трудности и проблемы с лишним весом. 34–летний Игорь Еговцев не скрывает, что хочет стать известным комиком и получит главный приз 3 миллиона рублей.

Один из наставников проекта Руслан Белый оценил выступление Игоря на шоу, назвав его стендап «шикарным дебютом» и «очень крутой комедией», и взял его к себе в команду.

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#Новости#Шоу#ТНТ#Комедия#Тюмень#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
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