Тюменский нейрохирург выступил экспертом на Бразильском конгрессе медиков

С 5 – 9 сентября в Порту–Алегри проходил 32–й Бразильский конгресс по нейрохирургии. Главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени, профессор Альберт Суфианов, был приглашен президентом конгресса Марсело Феррейра в качестве эксперта по эндоскопической хирургии.
Тюменский нейрохирург впервые выступил на Бразильском конгрессе. Альберт Суфианов прочел две лекции: «Эндоскопическое лечение опухолей головного мозга» и «Эндоскопическое лечение эпилепсии».
Бразильский профессор Луис Борба, ежегодный участник международной конференции по нейрохирургии основания черепа в ФЦН Тюмени, вспоминает, что с Альбертом Суфиановым они познакомились пять лет назад, когда тот был еще студентом нейрохирургического курса в Сент–Луисе и мечтал построить «лучший в мире нейрохирургический центр».
Тогда он рассказывал людям, что строит в России нейрохирургический центр, который будет лучшим в мире. Ему никто не верил, но он это сделал,вспоминает бразильский врач.
Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени ежегодно проводит международные конференции, в которых также принимают участие и врачи из Южной Америки.
Бразильские врачи – наши давние партнеры. Мы ценим, что они находят время, чтобы лично посещать конференции в Тюмени, несмотря на большое расстояние. Наконец, и мы со своей стороны смогли принять участие в Бразильском конгрессе и представить темы, в которых накопили огромный опыт,отметил главврач ФЦН Альберт Суфианов.