Тюменский нейрохирург выступил экспертом на Бразильском конгрессе медиков

Бразильские врачи – наши давние партнеры. Мы ценим, что они находят время, чтобы лично посещать конференции в Тюмени, несмотря на большое расстояние. Наконец, и мы со своей стороны смогли принять участие в Бразильском конгрессе и представить темы, в которых накопили огромный опыт,отметил главврач ФЦН Альберт Суфианов.