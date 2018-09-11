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ТОП-5 причин посетить «Интернет Экспо 2018», если ты не предприниматель

11 сентября 2018, 11:01
Через месяц пройдет Интернет Экспо, крупнейшая выставка технологий для бизнеса на Урале, ежегодно собирающая более 3000 предпринимателей и маркетологов. В этом году выставка пройдет 11 и 12 октября в ЦК «Урал».

1. ОБЩЕНИЕ

Интернет Экспо – идеальная площадка для знакомства с бизнесменами Урала. Если вы хотите когда-нибудь открыть своё дело, приходите на выставку и узнайте из первых уст, как это делали другие.

2. ИДЕИ

Всего за два дня вы услышите десятки реальных историй директоров и предпринимателей Урала, которые расскажут, как они привлекали инвестиции, взаимодействовали с органами власти и многое другое.

3. ТЕХНОЛОГИИ

Интернет Экспо – выставка, на которой представлены технологии по интернет-маркетингу, автоматизации бизнеса, VR, BigData, кибербезопасности, блокчейн-технологиям и искусственному интеллекту. Эксперты будут рассказывать о том, как эти инструменты работают и где можно применить эти инструменты в обычной жизни.

4. ЭКСПЕРТЫ

На мероприятии с докладами выступят больше 100 экспертов федерального масштаба из области интернет-маркетинга и автоматизации бизнеса. Среди докладчиков представители Яндекс.Маркета, УБРиР, Атомстройкомплекса, Сима-ленд и других.

5. НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Интернет Экспо – это возможность посмотреть на современные технологии с новой стороны, пообщаться с бизнес-элитой Урала и просто приятно провести время.

Выставка будет проходить 2 дня с 10:00 до 18:00

11 октября – закрытый день для управленцев (стоимость участия 299 рублей)

12 октября – бесплатный день для всех желающих (требуется предварительная регистрация)

Адрес: г. Екатеринбург, ЦК «Урал», Студенческая, 3, Подробная информация и регистрация на сайте.

Организаторы: Web2win, Titansoft, Exponorm

Медиа-поддержка: Ассоциация Ко-Маркетинга России, СОФПП, 2GIS, РБК, Деловая Россия, РА Показ, WorldTradeCenter Екатеринбург, Люди Дела.

#Юлия Глазова
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