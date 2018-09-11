ТОП-5 причин посетить «Интернет Экспо 2018», если ты не предприниматель

Интернет Экспо – выставка, на которой представлены технологии по интернет-маркетингу, автоматизации бизнеса, VR, BigData, кибербезопасности, блокчейн-технологиям и искусственному интеллекту. Эксперты будут рассказывать о том, как эти инструменты работают и где можно применить эти инструменты в обычной жизни.