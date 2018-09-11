ТОП-5 причин посетить «Интернет Экспо 2018», если ты не предприниматель

Интернет Экспо – идеальная площадка для знакомства с бизнесменами Урала. Если вы хотите когда-нибудь открыть своё дело, приходите на выставку и узнайте из первых уст, как это делали другие.
Всего за два дня вы услышите десятки реальных историй директоров и предпринимателей Урала, которые расскажут, как они привлекали инвестиции, взаимодействовали с органами власти и многое другое.
Интернет Экспо – выставка, на которой представлены технологии по интернет-маркетингу, автоматизации бизнеса, VR, BigData, кибербезопасности, блокчейн-технологиям и искусственному интеллекту. Эксперты будут рассказывать о том, как эти инструменты работают и где можно применить эти инструменты в обычной жизни.
На мероприятии с докладами выступят больше 100 экспертов федерального масштаба из области интернет-маркетинга и автоматизации бизнеса. Среди докладчиков представители Яндекс.Маркета, УБРиР, Атомстройкомплекса, Сима-ленд и других.
Интернет Экспо – это возможность посмотреть на современные технологии с новой стороны, пообщаться с бизнес-элитой Урала и просто приятно провести время.
Выставка будет проходить 2 дня с 10:00 до 18:00
11 октября – закрытый день для управленцев (стоимость участия 299 рублей)
12 октября – бесплатный день для всех желающих (требуется предварительная регистрация)
Адрес: г. Екатеринбург, ЦК «Урал», Студенческая, 3, Подробная информация и регистрация на сайте.
Организаторы: Web2win, Titansoft, Exponorm
Медиа-поддержка: Ассоциация Ко-Маркетинга России, СОФПП, 2GIS, РБК, Деловая Россия, РА Показ, WorldTradeCenter Екатеринбург, Люди Дела.