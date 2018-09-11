nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Россети» за рекордные 1,5 часа восстановили энергоснабжение в Дагестане

11 сентября 2018, 14:00
«Дагестанская сетевая компания», которая входит в структуру «Россетей», в течение полутора часов устранила последствия аварии в Дагестане. Из-за повреждения линий 10 сентября многие жители республики остались без электричества.

Как информирует издание «Новые известия», в 16:15 по московскому времени произошёл сбой на воздушной линии «Усухчай-Магармкент». В результате была зафиксирована отпайка на подстанцию «Заречная», сообщают «Новые известия».

Из-за форс-мажорного обстоятельства обесточенными остались три ПС – «Сутул», «Заря» и «Акты». Также электричества лишились около 400 трансформаторных подстанций. Естественно, сказалось это и на обычных потребителях. Так, без электричества остались три района Дагестана.

Уже к 17:30 энергетики сумели вернуть электричество большинству потребителей. Предварительно откачанная мощность в 7 мегаватт в итоге сократилась примерно на 75%. Но зато уже через 15 минут специалистам удалось полностью восстановить электроснабжение.

В «Россетях» отметили, что летом 2018 года в Дагестане проводились Всероссийские учения энергетиков. Так, сотрудники «Россетей» были готовы к подобным форс-мажорам, что и помогло оперативно восстановить подачу электроэнергии.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25