«Россети» за рекордные 1,5 часа восстановили энергоснабжение в Дагестане

Как информирует издание «Новые известия», в 16:15 по московскому времени произошёл сбой на воздушной линии «Усухчай-Магармкент». В результате была зафиксирована отпайка на подстанцию «Заречная», сообщают «Новые известия».
Из-за форс-мажорного обстоятельства обесточенными остались три ПС – «Сутул», «Заря» и «Акты». Также электричества лишились около 400 трансформаторных подстанций. Естественно, сказалось это и на обычных потребителях. Так, без электричества остались три района Дагестана.
Уже к 17:30 энергетики сумели вернуть электричество большинству потребителей. Предварительно откачанная мощность в 7 мегаватт в итоге сократилась примерно на 75%. Но зато уже через 15 минут специалистам удалось полностью восстановить электроснабжение.
В «Россетях» отметили, что летом 2018 года в Дагестане проводились Всероссийские учения энергетиков. Так, сотрудники «Россетей» были готовы к подобным форс-мажорам, что и помогло оперативно восстановить подачу электроэнергии.