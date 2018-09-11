«Россети» за рекордные 1,5 часа восстановили энергоснабжение в Дагестане

Из-за форс-мажорного обстоятельства обесточенными остались три ПС – «Сутул», «Заря» и «Акты». Также электричества лишились около 400 трансформаторных подстанций. Естественно, сказалось это и на обычных потребителях. Так, без электричества остались три района Дагестана.