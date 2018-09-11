Родителям тюменских школьников начали раздавать бесплатные тесты на никотин

Способ применения такой же как у тестов на беременность. Результат можно увидеть даже через 10 дней после употребления. Специалисты отмечают, что около 55% учеников 8-11 класс хотя бы раз курили сигареты. 58% из них - девушки.
На данный момент родители учеников могут получить консультации по использованию нового теста, а также прослушать лекции о современных веществах которые могут употреблять школьники.
Основная задача подобных акций провести профилактику курения детей в раннем возрасте, что также может привести к употреблению наркотических веществ. Специалисты напоминают, что данный тест можно приобрести в аптеках Тюмени, а горожане рекомендуют родителям подростков просто понюхать личные вещи ребенка на предмет табачного запаха.