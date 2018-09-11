ОБИ провела благотворительную акцию к 15-летию компании

Сотрудники ОБИ в рамках проекта «Энергия добрых дел» сделали развивающие подарки для воспитанников Центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения. Это единственная в Москве больница, где лечат детей с нарушениями ментальной сферы.
Гендиректор ОБИ Россия Марчин Токаж заявил, что компания решила приурочить благотворительное мероприятие к своему дню рождения. В рамках федерального проекта «Энергия добрых дел» в парке «Сокольники» сотрудники ОБИ решили раздать подарки всем, кто нуждается в помощи. Токаж отметил, что этот проект мотивирует на улучшение жизни.
В качестве подарка больница получила сертификат на 500 тысяч рублей. Эти средства пойдут на ремонт и благоустройство территории. Кроме того, ОБИ получила новую яркую мебель, бизиборды и тактильные дорожки.
По данным «Газеты.ру», 28 гипермаркетов ОБИ решили принять участие в проекте «Энергия добрых дел». Простые сотрудники и менеджеры высшего звена компании занимались благоустройством и озеленением территории парков, детдомов, домов для престарелых, специализированных детских садов, больниц и других социальных учреждений.