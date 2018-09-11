ОБИ провела благотворительную акцию к 15-летию компании

Сотрудники ОБИ в рамках проекта «Энергия добрых дел» сделали развивающие подарки для воспитанников Центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения. Это единственная в Москве больница, где лечат детей с нарушениями ментальной сферы.