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ОБИ провела благотворительную акцию к 15-летию компании

11 сентября 2018, 22:25
В московском парке «Сокольники» ОБИ провела большое благотворительное мероприятие в честь 15-летнего юбилея компании.

Сотрудники ОБИ в рамках проекта «Энергия добрых дел» сделали развивающие подарки для воспитанников Центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения. Это единственная в Москве больница, где лечат детей с нарушениями ментальной сферы.

Гендиректор ОБИ Россия Марчин Токаж заявил, что компания решила приурочить благотворительное мероприятие к своему дню рождения. В рамках федерального проекта «Энергия добрых дел» в парке «Сокольники» сотрудники ОБИ решили раздать подарки всем, кто нуждается в помощи. Токаж отметил, что этот проект мотивирует на улучшение жизни.

В качестве подарка больница получила сертификат на 500 тысяч рублей. Эти средства пойдут на ремонт и благоустройство территории. Кроме того, ОБИ получила новую яркую мебель, бизиборды и тактильные дорожки.

По данным «Газеты.ру», 28 гипермаркетов ОБИ решили принять участие в проекте «Энергия добрых дел». Простые сотрудники и менеджеры высшего звена компании занимались благоустройством и озеленением территории парков, детдомов, домов для престарелых, специализированных детских садов, больниц и других социальных учреждений.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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