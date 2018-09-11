Казусы единого дня голосования

В Хакасии во второй тур со значительным отрывом от соперников вышел представитель от КПРФ Валентин Коновалов.
Коммунист не только вышел во второй тур вместе с действующим губернатором, членом «Единой России» Виктором Зиминым, но и обогнал его, получив 44% голосов против 32% единоросса.
К числу казусов можно отнести победу американского бойца смешанного стиля Джеффа Монсона. Он прошел в городскую Думу подмосковного Красногорска. Человек, называющий себя анархистом, баллотировался от "Единой России".
В мае спортсмен получил российское гражданство. Впрочем, у Монсона есть и паспорт Луганской народной республики. Спортсмен не скрывает любви к России. Он неоднократно выходил на поединки под гимн СССР. За свою карьеру Монсон провел 86 боев, из них 59 побед, 26 поражений и один поединок завершился вничью.
Джефф Монсон считает себя анархистом и выступает за полное искоренение классовой иерархии в современном обществе. На почве своих убеждений спортсмен в 2009 году совершил акт вандализма, нарисовав на колоннах вашингтонского Капитолия символы анархии и мира, а также сделав краской надписи «Нет нищете» и «Нет войне». В ходе судебного разбирательства Монсон признал себя виновным и был осужден на 90 дней тюремного заключения с принудительными работами, а также получил штраф более 20 тысяч долларов.
По словам Монсона, он не собирается останавливаться на достигнутом результате и намерен дослужиться до Госдумы. Если это произойдет, то у Николая Валуева появится спарринг-партнер.
Накануне подготовки к выборам в Тюмени мало обсуждался вопрос о назначении мэра города. Место градоначальника освободилось после перехода Александра Моора на должность губернатора региона. Сейчас временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Руслан Кухарук.
Выбирать мэра предстоит комиссии, в состав которой войдут 3 депутата городской Думы и 3 представителя губернатора области. Комиссия предложит несколько кандидатур на выбор городской Думе нового, седьмого созыва.
Так как прямых выборов мэра в Тюмени нет, редакция "Нашего Города" предлагает тюменцам виртуально отдать свой голос за кандидата из предложенного списка, в состав которого входят известные тюменцы, бывший и действующий мэры, а также культовые личности.