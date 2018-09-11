Казусы единого дня голосования

Джефф Монсон считает себя анархистом и выступает за полное искоренение классовой иерархии в современном обществе. На почве своих убеждений спортсмен в 2009 году совершил акт вандализма, нарисовав на колоннах вашингтонского Капитолия символы анархии и мира, а также сделав краской надписи «Нет нищете» и «Нет войне». В ходе судебного разбирательства Монсон признал себя виновным и был осужден на 90 дней тюремного заключения с принудительными работами, а также получил штраф более 20 тысяч долларов.