Глава «Норникеля» Потанин запустил исполнение «Серного проекта»

Как сообщает издание “Новые известия”, в его рамках на Медном заводе закрывается выработка черновой меди. Производство, ранее расположенное в Норильске, будет полностью переведено на производственные мощности Надеждинского завода, который располагается за городом. На самом Медном заводе планируется серьезно поднять выработку элементарной серы, которая получается в процессе переработки сернистых газов.
На площадках Надеждинского завода будет организована переработка отходящих газов в серную кислоту с последующим получением обычного строительного гипса. Всего же благодаря «Серному проекту» путем утилизации и глубокой переработки вредных газов общее производство элементарной серы вырастет до 280 тыс тонн, а гипса - более 5 млн тонн.
Выступая на запуске «Серного проекта», Владимир Потанин назвал нынешний подход «Норникеля» ответственным шагом перед государством. Он учитывает производственные цели и коммерческие интересы, но при этом проявляет социальную ответственность перед жителями региона.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло высказался, что реализация столь масштабного проекта наглядно показывает, что власть вместе с бизнесом будут решать экологические вопросы во благо всех граждан нашей страны.
Экологическая программа «Норникеля», помимо «Серного проекта», работает уже несколько лет. Было прекращено производство на устаревшем Никелевом заводе. Произведена полная модернизация Талнахской обогатительной фабрики, что значительно уменьшило количество опасных выбросов. Кольская ГМК «Норникеля» с 2019 года будет работать с богатыми концентратами, и, как следствие, снизит выбросы на 50%.