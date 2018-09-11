Глава «Норникеля» Потанин запустил исполнение «Серного проекта»

Как сообщает издание “Новые известия”, в его рамках на Медном заводе закрывается выработка черновой меди. Производство, ранее расположенное в Норильске, будет полностью переведено на производственные мощности Надеждинского завода, который располагается за городом. На самом Медном заводе планируется серьезно поднять выработку элементарной серы, которая получается в процессе переработки сернистых газов.