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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

11 сентября 2018, 19:10
В 2018 году в России самой высокооплачиваемой профессией стала вакансия ассистента режиссера. За нее работодатели готовы были предложить 500 000 рублей в месяц.

По информации Минтруда второе место занимает вакансия начальника цеха в нефтегазовой промышленности (430 000 рублей в месяц), третью строчку в рейтинге высокооплачиваемых профессий занимает коммерческий директор на производстве стройматериалов (360 000 рублей в месяц).

Примечательно, что в России одной из самых оплачиваемых профессий стал – командир воздушного судна (летчик, 330 000 рублей) далее следуют главный инженер в электроэнергетике, специалисты по организации буровых работ.

Самую большую заработную плату за первые 6 месяцев 2018 года получили служащие добывающие нефть и газ (в среднем 131 000 рублей в месяц), ИТ-специалисты и программисты (98 000 рублей). Отмечается, что высокую зарплату также получают с сфере финансов, горно-добывающей отрасли, строительной сфере.

Самая низкая среднемесячная зарплата зафиксирована у работников в сферах, связанных с производством одежды и мебели.

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#Новости#Зарплата#Россия#Александр Мязин#Экономика
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