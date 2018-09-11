Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

Самую большую заработную плату за первые 6 месяцев 2018 года получили служащие добывающие нефть и газ (в среднем 131 000 рублей в месяц), ИТ-специалисты и программисты (98 000 рублей). Отмечается, что высокую зарплату также получают с сфере финансов, горно-добывающей отрасли, строительной сфере.