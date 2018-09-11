Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

По информации Минтруда второе место занимает вакансия начальника цеха в нефтегазовой промышленности (430 000 рублей в месяц), третью строчку в рейтинге высокооплачиваемых профессий занимает коммерческий директор на производстве стройматериалов (360 000 рублей в месяц).
Примечательно, что в России одной из самых оплачиваемых профессий стал – командир воздушного судна (летчик, 330 000 рублей) далее следуют главный инженер в электроэнергетике, специалисты по организации буровых работ.
Самую большую заработную плату за первые 6 месяцев 2018 года получили служащие добывающие нефть и газ (в среднем 131 000 рублей в месяц), ИТ-специалисты и программисты (98 000 рублей). Отмечается, что высокую зарплату также получают с сфере финансов, горно-добывающей отрасли, строительной сфере.
Самая низкая среднемесячная зарплата зафиксирована у работников в сферах, связанных с производством одежды и мебели.