Автобус с 57 мигрантами задержан полицейскими в Тюменской области

В Тюмени с конца августа проводится мероприятия по пресечению нелегальной миграции. в рамках этой операции стражи порядка проверяют места проживания и рабочие места иностранных граждан и лиц без гражданства для того, чтобы установить факты нарушения миграционного законодательства.