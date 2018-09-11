Автобус с 57 мигрантами задержан полицейскими в Тюменской области

Автобус был остановлен в рамках профилактических мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией. Задержанные граждане СНГ пояснили, что приехали в Тюменскую область на заработки, но не смогли зарегистрироваться.
Сотрудники полиции составили в отношении задержанных 49 административных протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ. Еще пятеро из задержанных будут выдворены с территории России.
В Тюмени с конца августа проводится мероприятия по пресечению нелегальной миграции. в рамках этой операции стражи порядка проверяют места проживания и рабочие места иностранных граждан и лиц без гражданства для того, чтобы установить факты нарушения миграционного законодательства.