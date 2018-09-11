Авиадебоширы получат штраф до 100 тыс рублей

Государственная Дума РФ вносит поправки в закон, ужесточая ответственность за нарушения общественного порядка на борту самолета. Пересмотрены санкции за хулиганство на морском, водном, железнодорожном транспорте. Также взыскания увеличатся для пилотов и водителей, нарушивших нормы допуска к полетам и поездкам. Для лиц, не выполнивших требований управляющего судном, штрафы планируется увеличить в десять раз — с 2-5 тыс рублей до 40 тысяч рублей.
Максимальная сумма штрафа для физических лиц будет достигать 100 000 рублей, для юридических лиц — 500 000 рублей. Штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей, либо арест на срок до 15 суток, предусмотрен за мелкое хулиганство. Наказание от 20 000 до 100 000 рублей грозит физическим лицам на борту самолета и пилотам в состоянии алкогольного опьянения.
Ответственность предусмотрена и для водителей воздушного судна, у которых отсутствует право управления. Планируется ужесточение наказания за пилотирование без прав. Санкции увеличены почти в 20 раз — от 20 000 до 50 000 рублей. В действующей редакции штрафы составляют 2 000 — 2 500 рублей.