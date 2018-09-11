Авиадебоширы получат штраф до 100 тыс рублей

Государственная Дума РФ вносит поправки в закон, ужесточая ответственность за нарушения общественного порядка на борту самолета. Пересмотрены санкции за хулиганство на морском, водном, железнодорожном транспорте. Также взыскания увеличатся для пилотов и водителей, нарушивших нормы допуска к полетам и поездкам. Для лиц, не выполнивших требований управляющего судном, штрафы планируется увеличить в десять раз — с 2-5 тыс рублей до 40 тысяч рублей.