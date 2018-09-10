Жизнь, потерянная в пробках, или жить с видом на центр

Давайте посчитаем. Если в среднем мы проводим в пробке по пути на работу 30 мин и 30 мин на обратном пути домой, то в пробке за месяц мы находимся 21 час, практически сутки. Только представьте, что читая книги по тайм-менеджменту и стараясь эффективно использовать каждую секунду своего времени, за год, мы теряем в пробках - чуть больше 10 суток. Если перевести на активное время бодрствования, то получается уже 16 дней. А ведь это могло быть полноценное путешествие… Таким образом, из 30 лет жизни, больше года мы тратим на простаивания в пробках. Год выброшенный жизни из-за неудачной ее организации.
Учитывая маятниковую миграцию внутри Тюмени, эти цифры абсолютно реальны, ведь 90% горожан едет из спальных районов в центр на работу и обратно. Таким образом, в часы пик мы стоим в пробках все те же 30 минут, а то и больше. В последнее время много разговоров вокруг этой темы, особенно после разгромной статьи нашего столичного гостя, Ильи Варламова. Безусловно, надежда на изменение ситуации есть, как и вера в чиновников, которые, надеемся, прислушаются к советам Ильи. Тем не менее, для того, чтоб изменить то, что уже построено, потребуются десятилетия...
Возникает закономерный вопрос, что же делать сейчас? Как сэкономить свое время и избежать пробок?
Первый и самый простой вариант жить, отдыхать и работать - в центре. Но не весь центр можно назвать комфортным для жизни. Из-за дорогой земли дома расположены очень плотно друг к другу, дворы скудные и заставлены автомобилями, а места для прогулок практически отсутствуют. Поэтому живя и работая в центре, на прогулку все также придется выезжать или лишить себя такого удовольствия вовсе. Хотя в центре Тюмени все же можно выделить несколько мест с рекреационными зонами, все они расположены в историческом центре города. Лакомый кусочек, доступный лишь ограниченному числу Тюменцев. Стоимость квартир в том районе города, где можно и работать в пешей доступности от дома и есть место для прогулок, колеблется в районе 100 т.р. за квадратный метр.
К счастью, совсем недавно появился альтернативный вариант, активно застраивается Новый центр города. В районе улицы Алебашево, в Европейском районе города. Из этой части до исторического центра города можно прогуляться пешком всего за 15 минут, а на авто доехать за 5 минут. Есть даже микрорайон, расположенный прямо на набережной - Европейский Берег. От него “до центра рекой подать”. Таким образом, вы живете в уютном микрорайоне с Европейской архитектурой и готовой инфраструктурой, богатым озеленением и множеством рекреационных зон, даже площадь с фонтаном в 2 минутах ходьбы. Напротив - главная достопримечательность, городская набережная. Если верить рекламным проспектам, то пешеходно-велосипедный мост между Европейским Берегом и набережной объединит пешеходную инфраструктуру исторического центра города и Европейского района, а значит вы сможете сделать свою жизнь по-настоящему комфортной.
Если вы хотите быть в центре событий и при этом не жертвовать ни своим временем на дальние поездки домой, ни возможностью иметь рядом место отдыха, при этом не переплачивать - идеальный вариант жить в Европейском Береге. С подробной информацией о проекте можете ознакомиться на сайте https://eurobereg72.ru/ или по телефону 8 (3452) 61-30-30.