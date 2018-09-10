Жизнь, потерянная в пробках, или жить с видом на центр

Первый и самый простой вариант жить, отдыхать и работать - в центре. Но не весь центр можно назвать комфортным для жизни. Из-за дорогой земли дома расположены очень плотно друг к другу, дворы скудные и заставлены автомобилями, а места для прогулок практически отсутствуют. Поэтому живя и работая в центре, на прогулку все также придется выезжать или лишить себя такого удовольствия вовсе. Хотя в центре Тюмени все же можно выделить несколько мест с рекреационными зонами, все они расположены в историческом центре города. Лакомый кусочек, доступный лишь ограниченному числу Тюменцев. Стоимость квартир в том районе города, где можно и работать в пешей доступности от дома и есть место для прогулок, колеблется в районе 100 т.р. за квадратный метр.