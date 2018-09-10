Врачи из Германии приедут в Тюмень 12 сентября для обмена опытом

В этот же день тюменские и нижнесаксонские эксперты обменяются опытом реализации инновационных проектов, рассмотрят результаты совместной работы департамента социального развития Тюменской области и центра восточно-западной кооперации Люнебурга (Германия).
Также специалисты обсудят роль психиатрической службы в социальной работе, работу с людьми, имеющими расстройства аутистического спектра и предложат практические занятия по навыкам ухода за пожилыми людьми.
В конференции примут участие заведующие отделениями медико-социальной помощи организаций здравоохранения Тюмени, ведущие специалисты организаций соцобслуживания населения Тюменской области.