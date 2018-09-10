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Врачи из Германии приедут в Тюмень 12 сентября для обмена опытом

10 сентября 2018, 15:10
В среду, 12 сентября, в тюменском социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов «Красная гвоздика» состоится конференция на тему «Медико-социальная помощь лицам с выраженными нарушениями функций организма».
Сюжет
Тюмень

В этот же день тюменские и нижнесаксонские эксперты обменяются опытом реализации инновационных проектов, рассмотрят результаты совместной работы департамента социального развития Тюменской области и центра восточно-западной кооперации Люнебурга (Германия).

Также специалисты обсудят роль психиатрической службы в социальной работе, работу с людьми, имеющими расстройства аутистического спектра и предложат практические занятия по навыкам ухода за пожилыми людьми.

В конференции примут участие заведующие отделениями медико-социальной помощи организаций здравоохранения Тюмени, ведущие специалисты организаций соцобслуживания населения Тюменской области.

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