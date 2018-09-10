Тюменцы смогли выиграть 4 квартиры и 8 машин в день выборов

9 сентября на фестивале «Тюменская осень» на 179 площадках жители Тюмени, достигшие возраста 16–ти лет, могли испытать свою удачу и попробовать выиграть в бесплатной лотерее 4 однокомнатные квартиры, 8 автомобилей «Лада Гранта», телевизоры, телефоны и микроволновки.
Как сообщают в администрации города, все машины и квартиры были разыграны. Тюменка Алина Тимерхановна, вытащив билет у гимназии №16 по улице Рижской, вначале не смогла поверить тому, что она стала обладательницей шестой разыгранной «Лады Гранты» и думала, что это шутка. Бывший боец спецназа и участник военных действий в Афганистане выиграл последний автомобиль по адресу Солнечный проезд дом 24 на площадке у Детско–юношеского центра. У победителя лотереи, выигравшего восьмую «Ладу Гранту», пока даже нет прав на управление транспортным средством.
Владельцами квартир стали: педагог начальных классов, молодая мама и мастер по ремонту бытовой техники. Последним обладателем однокомнатной квартиры стал житель Тюмени, вытащивший лотерейный билет на праздничной площадке у МАОУ СОШ № 26 по Луначарского.
Еще 35 тюменцев смогли выиграть 10 из 20 телевизоров и микроволновых печей и 15 мобильных телефонов.