Тюменцы смогли выиграть 4 квартиры и 8 машин в день выборов

Как сообщают в администрации города, все машины и квартиры были разыграны. Тюменка Алина Тимерхановна, вытащив билет у гимназии №16 по улице Рижской, вначале не смогла поверить тому, что она стала обладательницей шестой разыгранной «Лады Гранты» и думала, что это шутка. Бывший боец спецназа и участник военных действий в Афганистане выиграл последний автомобиль по адресу Солнечный проезд дом 24 на площадке у Детско–юношеского центра. У победителя лотереи, выигравшего восьмую «Ладу Гранту», пока даже нет прав на управление транспортным средством.