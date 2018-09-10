ТОП-3: о Тюмени и регионе говорили на федеральном уровне

Председатель гордумы обратился к горожанам только после того, как в Тюмени поднялась волна возмущения. Через пресс-службу гордумы он разослал письмо в СМИ, в котором рассказал некоторые подробности случившегося, также отметил, что "ни от кого не бегал, не пытался уйти от ответственности и переложить ее на погибших, не бегал от родственников и тем более не давил и не угрожал им, как написано в некоторых комментариях".