ТОП-3: о Тюмени и регионе говорили на федеральном уровне

На прошлой неделе Тюмень всколыхнуло известие, что виновный в ДТП с двумя погибшими, председатель городской Думы Дмитрий Еремеев отделался штрафом в 160 тысяч рублей.
Новость о прекращении уголовного дела в отношении Дмитрия Еремеева стала неожиданностью для коллег депутата и жителей Тюмени.
"Все коллеги после аварии сказали, что сейчас закончат парня, потому что депутат, да еще глава города. Что ему будет конец. После стольких лет работы в правоохранительных органах в закон еще верю, поэтому не ожидал такого решения", – рассказал депутат тюменской гордумы VI созыва Юрий Безбородов.
Председатель гордумы обратился к горожанам только после того, как в Тюмени поднялась волна возмущения. Через пресс-службу гордумы он разослал письмо в СМИ, в котором рассказал некоторые подробности случившегося, также отметил, что "ни от кого не бегал, не пытался уйти от ответственности и переложить ее на погибших, не бегал от родственников и тем более не давил и не угрожал им, как написано в некоторых комментариях".
5 сентября прокуратура Тюменской области по поручению замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева подала апелляционную жалобу в тюменский областной суд "на решение тюменского райсуда, который 3 сентября прекратил уголовное дело в отношении спикера и назначил ему 160 тыс. рублей судебного штрафа за ДТП с двумя погибшими, в котором признана его вина". Полпред президента в УрФО Николай Цуканов сообщил СМИ, что сделано это было по его просьбе.
Если федеральная пресса пристально следила за развитием истории с участием тюменского председателя гордумы, то вторая тема не вышла за пределы Тюмени, пока.
5 сентября в поселке Московский прошла встреча жителей с директором ФКУ "Уралуправтодор" Алексеем Борисовым. Темой для обсуждения стала отмена трех левых поворотов с трассы в поселки. Жители обращались во все инстанции, включая Минтранс РФ, чтобы восстановить прежнюю схему движения, но ото всюду получали отказы. Накануне объявленной забастовки, когда жители пригрозили, что 1 сентября перекроют трассу, им вернули один поворот, временно. Встреча была важна жителям, так как стало известно, что ответственность за отмену поворотов несет ФКУ "Уралуправтодор". Договориться не удалось. После встречи инициативная группа продолжила настаивать на своем, общественники поддержали их направлением соответствующих документов в прокуратуру.
В воскресенье в стране прошел Единый день голосования. Тюменцы и жители регионов, включая ЯНАО и ХМАО, выбрали губернатора Тюменской области. Им стал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор, назначенный на эту должность президентом РФ. До выборов он проработал губернатором чуть больше 100 дней.
«Вчера произошло важное политическое событие. Мы избрали высшее должностное лицо нашего субъекта Федерации. Выбор Александра Моора в качестве губернатора – взвешенное решение жителей Тюменской области, Ямала и Югры. Он продолжит курс на динамичное развитие нашего региона, реализует все важные социально-экономические проекты. Уверен, самое серьезное внимание он будет уделять работе по воплощению в жизнь майских указов президента России Владимира Путина, ведь именно они предопределяют развитие нашей страны на ближайшее будущее», - сообщил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов.
Напрасно политологи старались сравнивать возможный результат Моора с якушевским, потому как экс-губернатор Владимир Якушев пришел на прямые выборы, проработав главой региона почти 9 лет. Александр Моор до назначения врио был практически не известен на севере. Его победа, по мнению общественника Александр Шемякина, это заслуга технологий, а также большой аванс, который предстоит отработать.
Добиться явки более 50% не удалось, «немного не дотянули», - рассказал на брифинге подведения итогов Игорь Халин. Он предположил, что тюменцам помешал дождь.
«Если у нас явка меньше 50%, из принявших участие по всей области проголосовали две трети за Александра Викторовича. Две трети от половины - это треть от всего населения. Фактически за него проголосовала только треть избирателей Тюменской области. Это надо учитывать, сколько людей оказали ему доверие», - рассказывает Александр Шемякин.
Общественник также обращает внимание на тот факт, если бы выборы проходили только в ХМАО, то второго тура будущему губернатору не удалось бы избежать. Кандидаты от ЛДПР и КПРФ на Югре суммарно набрали примерно столько же, сколько Александр Моор.
Бывший мэр, а теперь губернатор Александр Моор пришел на выборы на фоне падающего рейтинга «Единой России». Рост цен на бензин, пенсионная реформа, рост курса доллара – все проблемы вкупе отразились на лояльность граждан.
Чего ждать от Александра Моора в качестве губернатора? Объявлено о преемственности курса, так ли это будет – остается наблюдать.