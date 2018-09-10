Театр «Космос» открывает новый сезон

Мы уверены, что есть театр для каждого. И в новом сезоне «Космос» приглашает тюменцев найти именно свое направление. Этот сезон познакомит зрителей с новыми постановками в разных жанрах: вербатим, театр горожан, сторителлинг и иммерсивный театр,отметила представитель театрального центра «Космос».