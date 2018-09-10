Театр «Космос» открывает новый сезон

Название нового сезона — «Театр». Открытие состоится 15 сентября. Зрителей ждет семичасовая программа. Будут сыграны спектакли «Ревизор», «Птицы» и «Симфония неспокойной ночи». Также для меломанов здесь будет работать лаунж-зона с электронной музыкой, пройдет акустический фестиваль. Любителей искусства порадует выставка современных художников «ОТЛИЧНО».
Мы уверены, что есть театр для каждого. И в новом сезоне «Космос» приглашает тюменцев найти именно свое направление. Этот сезон познакомит зрителей с новыми постановками в разных жанрах: вербатим, театр горожан, сторителлинг и иммерсивный театр,отметила представитель театрального центра «Космос».
Начнется мероприятие в 17 часов на площадке «Космоса», где будет показан уличный спектакль «Птицы». Фестиваль акустической музыки «Атмосфера» пройдет в 18 часов, также на открытом воздухе.
Далее зрителям будет представлен спектакль «Ревизор». После этого в холле театра наряду с художественной выставкой «ОТЛИЧНО», будет представлена лаунж-зона с электронной музыкой.
В ночь с 15—16 в «Космосе» покажут спектакль «Симфония неспокойной ночи». Произведения автора пьессы в России поставлены еще не были.