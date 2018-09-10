Озвучен новый состав Тюменской городской Думы

"Всего за компанию по выборам губернатора в избирательную комиссию поступило 7 обращений, 2 из них от не состоявшегося кандидата Шакуровой, которая оспаривала кандидатуры двух участников компании, 2 по агитационной деятельности в Югре, обращение по мобильному избирателю - мы внесли законопроект в думу, но он принят не был и на этих выборах не работал. И два сообщения о возможной фальсификации - председатель УИКа пронес по участку пачку бюллетеней, мы провели проверку, и никаких нарушений не выявили", - рассказал Игорь Халин.