Озвучен новый состав Тюменской городской Думы

По итогам Единого дня голосования, который прошел 9 сентября, руководители областного и городского избиркомов выступили с предварительными итогами по выборам депутатов в городскую Думу.
Смешанная избирательная система подразумевает 10 мандатов по единому избирательному списку, за которые боролись 4 парламентские партии: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия".
По единому избирательному списку "Единая Россия" набрала 39,45%, ЛДПР - 24,4%, КПРФ - 18,39%, "Справедливая Россия" - 12,45%. Таким образом, Единая Россия получает 4 мандата в гордуму, ЛДПР - 3, КПРФ - 2, эсеры - 1.
Татьяна Гиблер, председатель городской избирательной комиссии, отметила, что 5 кандидатов набрали более 50%, это Коновалов, Потапов, Селезнева, Захаров и Бойко. Она отметила, что Елена Бойко стала новым кандидатом, ранее не баллотировавшимся в органы власти.
По предварительным данным, кандидаты по одномандатным избирательным округам набрали следующее количество голосов:
1 - Юрий Коновалов ("Единая Россия") - 55,44%
2 - Дмитрий Антипов ("Единая Россия") - 32,2%
3 - Екатерина Вешкурцева ("Единая Россия") - 34,96%
4 - Дмитрий Осипов ("Единая Россия") - 37,18%
5 - Алексей Рагозин ("Единая Россия") - 36,48% (не введен 1 протокол)
6 - Иван Романчук ("Единая Россия") - 27,55%
7 - Наталья Проскурякова ("Единая Россия") - 40,8%
8 - Николай Моисеев ("Единая Россия") - 35,91%
9 - Елена Бойко ("Единая Россия") - 51,16%
10 - Степан Киричук (Самовыдвиженец, член "Единой России") - 46,07%
11 - Андрей Лазарев ("Единая Россия") - 43,39%
12 - Юрий Баранчук ("Единая Россия") - 36,58%
13 - Александр Яковлев ("Единая Россия") - 40,32%
14 - Александр Чепик (КПРФ) - 28,51%
15 - Владимир Гороховцев ("Справедливая Россия") - 28,82%
16 - Алексей Чирков (ЛДПР) - 22,72%
17 - Роман Явныч ("Единая Россия") - 33,79%
18 - Андрей Потапов ("Единая Россия") - 52,41%
19 - Альбина Селезнева ("Единая Россия") - 50,3%
20 - Александр гунбин (представитель АНПЗ, "Единая Россия") - 29,11%
21 - Александр Григорьев ("Единая Россия") - 34,31%
22 - Дмитрий Елагин (ЛДПР) - 27,61%
23 - Иван Попов, (представляет медицинское сообщество и партию "Единая Россия") - 46,73%
24 - Александр Захаров ("Единая Россия") - 51,18%
25 - Наталья Путина ("Единая Россия") - 44,08%
26 - Надежда Ачкасова ("Единая Россия") - 44,31%
"Интересно складывалась борьба на 22 округе. Там попеременно побеждал то один кандидат, то другой, отрыв был в сотые процента. Первое время побеждал Перевалов, мне тоже было интересно наблюдать. 20 голосов, и победил Елагин", - сообщила председатель горизбиркома Татьяна Гиблер.
"Интересно было наблюдать за 21 округом. Там была кандидат Тихомирова, очень спокойная, размеренная женщина, медсестра. Спокойно вела свою кампанию. И Григорьев, который возглавляет УК, его там знают в округе все. На начало ввода данных побеждала Тихомирова. Было интересно наблюдать, но с небольшим отрывом победил Григорьев", - рассказала она.
Подводя предварительный итог, Татьяна Гиблер рассказала, как распределятся 36 мандатов в городскую Думу:
Один мандат - самовыдвиженцу Степану Киричуку, 3 мандата займут представители КПРФ, ЛДПР забирают 5 мандатов: два это Чирков и Елагин, и три мандата между партийными списками. "ЕР" заберет 25 мандатов: 21 по одномандатным округам, 4 списочника. От "СР" - в одномандатном округе победил Гороховцев, еще один мандат для списочника от эсеров.
Председатель облизбиркома Игорь Халин оценил явку как среднюю. "Хотели дойти до 50%, остановились в одном шаге", - посетовал он.
"За ночь получили 2 жалобы, еще две в течение дня. По 3 округу, от представителей самовыдвиженца Константина Шилкова. Жалобы были однотипные, мы выезжали на участки - не видели, какая галочка стоит за какого кандидата. Эти ночные жалобы мы рассмотрим. Больше не было жалоб", - резюмировала Татьяна Гиблер.
Игорь Халин отметил, что фактически не было жалоб от наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса. Они носили единичные случаи, разъяснительный характер. "На одном участке говорили, что наблюдатели стоят или сидят далеко, на другом, что плохо видно стол, на котором комиссия подсчитывает голоса."
"Всего за компанию по выборам губернатора в избирательную комиссию поступило 7 обращений, 2 из них от не состоявшегося кандидата Шакуровой, которая оспаривала кандидатуры двух участников компании, 2 по агитационной деятельности в Югре, обращение по мобильному избирателю - мы внесли законопроект в думу, но он принят не был и на этих выборах не работал. И два сообщения о возможной фальсификации - председатель УИКа пронес по участку пачку бюллетеней, мы провели проверку, и никаких нарушений не выявили", - рассказал Игорь Халин.