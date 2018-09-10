Около 100 тыс. тюменцев и тоболяков приняли участие в марафоне «Танцующий город»

«Танцующий город» собрал около 100 тысяч участников. В Тюмени проявили свои танцевальные способности более 85 тыс. человек, а в Тобольске – около 13 тыс. Многочисленное жюри марафона оценивали оригинальность, артистизм, качество исполнения и музыкальность танца. Также дополнительные баллы могли принести и болельщики соревнования.