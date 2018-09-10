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Около 100 тыс. тюменцев и тоболяков приняли участие в марафоне «Танцующий город»

10 сентября 2018, 09:00
В единый день голосования в общеобразовательных учреждениях Тюмени и Тобольска прошел марафон «Танцующий город». В нем приняли участие более 85 тыс. тюменцев и около 13 тыс. тоболяков.

9 сентября в единый день голосования в общеобразовательных учреждениях Тюмени и Тобольска прошел марафон «Танцующий город». Участниками марафона стали учащиеся 2–5 классов и их родители.

В июне и июле 2018 года прошли мастер–классы для педагогов, которые в дальнейшем обучали детей танцам в пришкольных лагерях. Участники марафона могли выбрать один из, предложенных преподавателями Тюменского института культуры, вариантов танца: полька, «Калинка», «Барыня», пляска или детский эстрадный танец.

«Танцующий город» собрал около 100 тысяч участников. В Тюмени проявили свои танцевальные способности более 85 тыс. человек, а в Тобольске – около 13 тыс. Многочисленное жюри марафона оценивали оригинальность, артистизм, качество исполнения и музыкальность танца. Также дополнительные баллы могли принести и болельщики соревнования.

За первое место в марафоне лучшие команды посетят Археологический музей–заповедник на озере Андреевском, пятиклассники поедут на экскурсию в Тобольск, а учащиеся четвертого класса – в Ялуторовск. Участники соревнований, занявшие второе место, смогут поучаствовать в квестах, мастер–классах и посетят концерты и спектакли. За третье место команды будут награждены настольными играми.

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